Kokios nakvynės kainos antradienį laukia sirgalių Rygoje? Tokių tikrai nesitikėjote

2025 m. rugsėjo 8 d. 20:42
Vykstant didesniems renginiams rasti nakvynę už prieinamą kainą neretai būna sudėtinga. Antradienio vakarą kaimyninėje Rygoje vykstančio krepšinio čempionato rungtynėse žais ir lietuviai. Kokių kainų pas kaimynus galima tikėtis dviems žmonėms norint apsistoti tik vienai nakčiai?
Viešbučių neiššlavė
Lrytas patikrino, kiek lietuviams, susiruošusiems į antradienio rungtynes, gali tekti pakloti, jei šie po vėlyvo mačo liktų nakvoti Rygoje. Visgi kainos – nustebino. 
Platformoje „Booking.com“ pasirinkus nakvynę viešbutyje, nuo centro nutolusiame iki 3 kilometrų, pigiausiai apsistoti galima ir už 34 eurus.
20 kvadratinių metrų numeryje yra dvigulė lova, dušas, plokščiaekranis TV ir arbatinukas, tačiau pusryčiauti galimybės čia nėra.
Brangiausia nakvynė Rygoje vienai nakčiai iš antradienio į trečiadienį kainuoja 982 eurus.
Užsisakius tokį beveik šimto kvadratinių metrų ploto numerį, Rygos panorama atsivers net iš vonios kambario, o pusryčiai jau yra įskaičiuoti, taip pat ir galimybė neribotai lankytis SPA.
Turizmo situacija Latvijoje sudėtingesnė nei Lietuvoje
Vilniuje ir Rygoje veikiančio „Centrum“ viešbučių tinklo vadovas Artūras Vainora Lrytas sako, kad šio čempionato metu turistų srautas, stebėtina, tačiau ženkliai neišaugo. 
„Kainos truputį pakilo. Visada, kai yra koks nors renginys, kainos truputį pakyla. Tačiau, kad būtų labai didžiulis sirgalių antplūdis – nejaučiame. Jeigu būtų viešbučiai labiau užpildyti, tai žinoma ir kainos pašoktų“, – apie situaciją Latvijos sostinėje pasakoja A.Vainora.
Turizmo rinka, anot jo, po pandemijos Latvijoje vis dar yra neatsigavusi, o įtakos tam, galimai turi ir Ukrainoje vykstantis karas.
„Rezultatai yra prastesni Rygoje, nei Vilniuje. Turbūt lemia visi tie veiksniai kartu sudėjus, gauname tokį mišinį“, – teigia A.Vainora.
Anot jo, mūsų šalyje vykę panašūs renginiai taip pat nebūdavo garantija, kad apgyvendinimo įstaigos sulauks antplūdžio.
„Lietuvoje, kiek esame turėję tokių čempionatų, niekada nepakilo kainos stipriai taip pat“, – pastebi jis.
Įtakos, anot A.Vainoro, galimai turi ir renginio aktualumas.
„Nėra tokia populiari sporto šaka, palyginus su kokio futbolu. O ir pagrindiniai sirgaliai yra lietuviai, jie visi gyvena šalia – atvažiuos į rungtynes, pasirgs, susės ir išvažiuos namo“, – sako viešbučių tinklo vadovas.
Kainos Vilniuje – kiek didesnės 
Palyginimui, kainos vienai nakčiai Vilniuje, platformoje „Booking.com“ yra šiek tiek didesnės.
Čia taip pat pasirinkus tokius pačius kriterijus – viešbučiai, esantys mažesniu nei 3 km atstumu nuo centro prasideda nuo 47 eurų. 
Pasirinkus tokią nakvynę trijų žvaigždučių viešbutyje būtų galima apsistoti numeryje su dvigule lova, plokščiaekraniu TV, o pusryčiai čia papildomai kainuotų 15 eurų.
Brangiausiai naktis kainuotų 3554 eurus.
Šiuose 64 kvad. metrų apartamentuose yra du miegamieji, dvi svetainės – iš viso 12 lovų. Taip pat  vonios kambariai, terasa, tačiau neveikia Wi-Fi ir pusryčius virtuvėlėje tektų gamintis patiems svečiams.
