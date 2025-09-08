Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žiniasklaida: į statybos inspektorių akiratį pateko G. Nausėdos patarėjos žemės sklypas

2025 m. rugsėjo 8 d. 07:39
Statybos inspekcija nustatė, kad sostinės Pavilnių regioniniame parke neteisėtai praplėstos šalies vadovo patarėjos žemės sklypo ribos, rašo portalas „Delfi“.
„Nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pažeidžiant nustatytas ribas – dalis nesuformuotų valstybinės žemės plotų, priklausančių Vilniaus miesto savivaldybei, yra aptverta segmentine, akmenine ir metaline tvora.
Be to, pietinėje dalyje užimta dalis kitos paskirties valstybinio sklypo, valdomo patikėjimo teise. Visa aptverta teritorija naudojama kaip vientisas masyvas kartu su privačiu sklypu, tokiu būdu ribojant kitų asmenų teisę naudotis valstybine žeme“, – „Delfi“ nurodė Statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
Portalo žiniomis, dalis Džiaugsmo gatvėje esančio sklypo priklauso prezidento Komunikacijos grupės patarėjai Sofija Armoškaitei-Godliauskienei ir Šiaulių garbės piliečiui, buvusiam verslininkui Edmundui Armoškai.
Susisiekus su S. Armoškaite-Godliauskiene, pastaroji teigė negalinti pakomentuoti aplinkybių, kadangi dalį sklypo paveldėjo po mamos mirties, o visus su sklypu susijusius sprendimus, anot jos, priima tėvas.
