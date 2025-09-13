Parduotuvėse – detektyvas dėl galimai sugedusio sūrio: „Vos parsinešus namo gali jausti, kad skonis ne toks“

Moteris prisimena sykį, kai „Lidl“ parduotuvėje įsigijusi savo mėgstamiausią „Ilzenbergo dvaro“ varškės sūrį su spanguolėmis, ji pastebėjo, kad šis – pagedęs.
„Maniau, kad tai atsitiktinumas, nes šį produktą čia perku dažnai ir iki tol nieko panašaus nebuvau pastebėjusi. Sūrio kraštai atrodė tarsi jis būtų jau parūgęs, net nesinorėjo valgyti. Bet nusipjausčiau tuos kraštus ir valgiau, negi mesi lauk.
Tačiau tokių kartų buvo ir daugiau. Kas įdomiausia – sūrio galiojimo laikas dar nebūna pasibaigęs, bet vos parsinešus namo gali jausti, kad skonis ne toks, koks turėtų būti. Apmaudu, nes ir sūris nepigus – kainuoja beveik 7 eurus. Taip pinigai ir atsiduria šiukšlinėje“, – pasakojo Sandra.
Besilankydama skirtingose parduotuvėse moteris pastebėjo, kad šis sūris yra pardavinėjamas nevienodos formos pakuotėse, skiriasi ir jo spalva. Vienose pakuotėse sūriai pailgesni ir šiek tiek pageltę, kitose – apvalūs ir baltesni. Nors kaina ir sudėtis – tokia pati.
Sandra sako, kad prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse parduodamas baltesnio atspalvio sūris – jo moteris ragavusi ir šio skonis pasirodė visiškai tinkamas. Tuo metu prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse parduodami abiejų tipų sūriai – tiek gelsvo, tiek balto atspalvių. O štai „Lidl“ – vien tik gelsvo atspalvio.
„Norėčiau sužinoti, kas pasikeitė, nes manau, kad taip neturėtų būti. Nesinori vien dėl sūrio važinėti į visas parduotuves“, – atviravo moteris.
Išvaizda skirtinga, o sūris – tas pats?
Susisiekus su „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadove Lina Skersyte, buvo patikinta, kad sūrio forma ir spalva yra natūrali rankų darbo sūrių gamybos dalis.
„Produktų kokybei skiriame didelį dėmesį ir visada savo pirkėjams stengiamės pasiūlyti aukštos kokybės lygį visose produktų kategorijose. Gavę šią užklausą iškart susisiekėme su produkto gamintoju, kad galėtume išsiaiškinti dėl šios situacijos.
Kadangi šie sūriai yra gaminami rankomis, jų forma gali skirtis dėl kelių veiksnių: naudojamų sūrių maišelių formos, skirtingų darbuotojų pamainų ar tiesiog individualios rankų judesių technikos“, – teigė L.Skersytė.
Prekybos tinklo atstovė taip pat pridūrė, kad spalvos skirtumai gali atsirasti ir dėl natūralių gamybos sąlygų.
„Jei pirkėjas, įsigijęs produktą, pastebėjo galimą sūrio kokybės neatitikimą, būtinai kviečiame su mumis susisiekti, jog galėtume ištirti atvejį bendradarbiaujant su gamintoju, taip pat pakeisti produktą kitu“, – pridūrė ji.
Įvardytiems paaiškinimams antrino ir prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
„Pas mus yra tik vienas Ilzenbergo sūris su spanguolėmis. Šie sūriai gaminami rankiniu būdu, tad ir jų forma gali skirtis“, – teigė ji atsakydama į klausimą, kuo skiriasi prekybos tinkle pardavinejami skirtingų atspalvių ir formų sūriai.
Neatmeta, kad vartotojai gali gauti nekokybišką gaminį
Dėl kometaro buvo susisiekta ir su pačiu „Ilzenbergo ūkiu“. Jo direktorė Diana Jokimčienė taip pat paminėjo prekybos tinklų įvardytas priežastis ir įvardijo, kuo skiriasi gelsvo atspalvio sūris.
Aiškėja, kad ši spalva gali indikuoti visai ne apie produkto gedimą.
„Yra keli faktoriai, kurie gali daryti įtaką spalviškumui – ar gamybai naudojamas rytinis ar vakarinis pienas; ar pienas yra separuojamas ar ne. Paprastai iš riebesnio pieno pagaminami geltonesni sūriai“, – paaiškino D.Jokimčienė.
Pašnekovė patikino, jog rinkai tiekiami kokybiški produktai. Visgi ji sutiko, kad atmesti tikimybės, jog konkretus klientas gavo nekokybišką produktą – negalima.
„Pavyzdžiui, jei produktas kurį laiką buvo laikytas nesilaikant temperatūrinio režimo, galimas jo kokybės pokytis.
Jei pasitaikytų situacija, kad klientas įsigijo nekokybišką produktą, prašome suteikti mums kliento kontaktus, kad galėtume susisiekti su juo ir aptarti kaip galėtume jam pakeisti prekę“, – ragino ji.
sūrisvarškėsugedęs maistas
Rodyti daugiau žymių