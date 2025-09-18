Dėl atlyginimų apklausė lietuvius ir latvius: aišku, kurie laimingesni

„Pasitenkinimas atlyginimu skirtinguose amžiaus etapuose kinta bangomis, – pastebi CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė, – jauniausi respondentai (16–24 m.) savo gaunamus pinigus vertina prasčiausiai – vos 5,4 balo. Šiame amžiuje darbdaviui dar nedaug ką galima pasiūlyti, o poreikiai jau yra nemaži. 25–34 metų darbuotojai jaučiasi kiek geriau (5,6 balo), o aukščiausias pasitenkinimo taškas pasiekiamas 35–44 metų grupėje (6,1 balo).
Vėliau nuotaikos vėl prastėja – 45–54 metų grupėje vidurkis siekia 5,5, o tarp vyresnių nei 55 metų gyventojų – 5,6 balo. Panašu, kad tai kažkiek susiję ir su sunkumais ieškant darbo, su kuriais neretai susiduria vyresni darbuotojai. Taigi, finansinė savijauta geriausia vidutinio amžiaus žmonių, o jauniausi ir vyresnio amžiaus darbuotojai savo situaciją vertina atsargiau. Jei vertinsime pagal lytį, tai vyrai dėl savo gaunamų pajamų šiek tiek optimistiškesni nei moterys.“
Išsilavinimas taip pat daro įtaką pasitenkinimo atlyginimu vertinimams. Mokslinį daktaro laipsnį turintys asmenys savo darbo užmokestį įvertino net 6,5 balo, tuo tarpu įgiję tik pagrindinį išsilavinimą – vos 4,4 balo.
Latvijoje nuotaikos gerokai niūresnės. Daugiau nei trečdalis darbuotojų yra nepatenkinti savo pajamomis, labai patenkintų yra vos keli procentai. Nepasitenkinimas ypač ryškus tarp mažas pajamas gaunančiųjų, o daktaro laipsnį turintiems respondentams jų alga vis tiek atrodo prastai.
Šiuos skirtumus paaiškina ir ekonomikos rodikliai.
Štai Lietuvoje minimali mėnesio alga yra 1038 eurai „ant popieriaus“, kai pas kaimynus – 740 eurų. Lietuvos bankas numato 2,8 proc. BVP augimą, tuo tarpu Latvijos centrinis bankas – vos 1,2 proc. Taip pat infliacija Lietuvoje turėtų siekti 2,6 proc., o Latvijoje – 3–3,4 proc. Tai reiškia, kad ir taip mažesni latviški atlyginimai nuvertės greičiau nei lietuviški.
Anot tyrimo, ateities lūkesčiai šalyse taipogi skiriasi. Lietuvoje du trečdaliai darbuotojų mano, kad jų atlyginimas artimiausiais mėnesiais nesikeis, tačiau net ketvirtadalis prognozuoja jo didėjimą. Latvijoje optimizmo mažiau: tik penktadalis laukia atlyginimų kilimo, pusė prognozuoja, kad pokyčių nebus, ir net ketvirtadalis neįsivaizduoja, kils jie, ar laikysis vietoje.
Apklausoje Lietuvoje dalyvavo 5539, o Latvijoje – 1521 respondentas.
