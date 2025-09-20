Tokie lagaminai pro ilgapirščių akis nepraslysta: nedarykite šių klaidų ir išvengsite nemalonumų kelionėje

Pernelyg dėmesį patraukiantys lagaminai prilyginami vagies „svajonei“, todėl keliautojams rekomenduojama rinktis mažiau pastebimus lagaminus.
„Ryškus lagaminas gali atrodyti madingas, bet jis pritraukia netinkamus žmones.
Jei tikrai norite keliauti saugiai, rinkitės kažką įprasto ar net šiek tiek nusidėvėjusio. Jis nepritraukia dėmesio ir neskelbia, kas gali būti viduje“, – teigė kelionių ekspertas Andrea Platania.
Tiesa, nors keliautojai ir yra raginami vengti ryškių spalvų lagaminų, tai nereiškia, kad reikėtų atsisakyti asmeninių akcentų. Pavyzdžiui, mažos juostelės, lipdukai ar nepastebimi ženklai gali netgi pasitarnauti ieškant savo lagamino bagažo paėmimo salėje.
„Svarbiausia – pusiausvyra. Lagaminas gali būti iš karto atpažįstamas, tačiau jis neturėtų atrodyti kaip lobis ant ratų“, – taip pat pridūrė A.Platania.
Svarbi ne tik išvaizda
Ne ką mažiau svarbu ne tik pagalvoti apie lagamino išvaizdą, bet ir jį tinkamai užrakinti.
Net paprastos pakabinamos spynos gali apsaugoti keliautojus nuo nemalonumų, mat, kelionių eksperto teigimu, vagys rečiau paima lagaminus, turinčius bent kokią nors apsaugą.
Asmeninus daiktus keliautojai taip pat gali apsaugoti pritvirtindami prie jų sekimo įrenginį. Jį galima įdėti į lagaminą – jei šis bus pamestas ar pavogtas, galėsite pamatyti, kur lagaminas yra.
„Sekimo įrenginys parodys jums ir aviakompanijai teisingą kryptį, be to, supaprastins draudimo išmokos gavimo procedūrą“, – užtikrino ekspertas.
Žmonės taip pat raginami nedelsiant pranešti apie vagystes, nes taip didėja tikimybė, kad prarastus daiktus pavyks susigrąžinti.
Taip pat yra vienas žingsnis, kurį keliautojai gali atlikti dar prieš išvykdami į oro uostą – padaryti keletą lagamino nuotraukų, kad kitiems būtų paprasčiau ieškoti, jei lagaminas būtų pavogtas ar dingtų.
Kiti patarimai turistams
Norint, kad kelionė būtų sklandi, patariama laikytis dar kelių rekomendacijų.
Aiškėja, kad tam tikrų daiktų nederėtų pasiimti kartu su savimi į kelionę. Tai – vaistai ar nepažymėti maisto papildai.
„Keliautojai dažnai mano, kad nekils problemų, jei siekdami sutaupyti vietos jie tabletes perdės į mažą dėžutę ar sumuštinių maišelį. Tačiau priklausomai nuo to, kur keliaujate, tai gali sukelti rimtų problemų.
Kai kuriose šalyse netgi pagrindiniai be recepto parduodami vaistai, tokie kaip kodeinas ar kai kurie antihistamininiai vaistai, reikalauja recepto ar specialių dokumentų“, – įspėjo ekspertas.
Pasirodo, prieš lipant į lėktuvą reikėtų apgalvoti ir aprangos detales, pasirinkti tinkamą avalynę.
Patariama nedėvėti moteriškų tamprių, siaurų džinsų, siaurų diržų ar figūrą formuojančių apatinių drabužių, drabužių su standžiais siūlais ar elastingomis rankovėmis, siaurų ar kietų batų.
Parengta pagal „Express“ ir „Unian“.