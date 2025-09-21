Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvių pamėgta Ispanijos sala brangsta kaip ant mielių: kokių kainų laukti šį žiemos sezoną

2025 m. rugsėjo 21 d. 13:26
Šilta jūra ir saulėtos dienos beveik ištisus metus, lėtesnis gyvenimo tempas vilioja ne tik poilsiautojus, bet ir tuos, kurie svajoja apie ilgesnį gyvenimą Ispanijai priklausančioje Tenerifės saloje. Pastaraisiais metais ši sala tapo viena mėgstamiausių krypčių ir lietuviams – investicijos į nekilnojamą turtą (NT) kaitina rinką, darosi vis sunkiau užtikrinti būsto pasirinkimus visiems norintiems.
TenerifėNT užsienyjenekilnojamasis turtas (NT)
