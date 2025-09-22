Nuo spalio – naujovės gyventojams: keičiasi tvarka dėl elektros apskaitos

Kaip teigiama, sutrumpinti elektros prekybos intervalai yra būtini siekiant efektyviai integruoti saulės ir vėjo elektrines į bendrą energetikos sistemą. Atsinaujinančių išteklių energijos gamyba nuolat kinta priklausomai nuo oro sąlygų, pavyzdžiui, saulės šviesos kiekio, debesuotumo, vėjo greičio ar krypties.
Perėjimas prie 15 minučių prekybos intervalų padės efektyviau integruoti atsinaujinančią energiją į bendrą Europos elektros sistemą bei prisidės prie stabilesnio sistemos balansavimo bei veiksmingesnio tinklų valdymo.
„Nuo šiol elektros prekyba Lietuvoje vyks dar tiksliau ir lanksčiau. Pereidami prie 15 minučių prekybos ir apskaitos standarto, galime dar tiksliau atspindėti elektros vartojimo ir gamybos duomenis rinkoje. Mūsų elektros didmeninės prekybos komanda atsakingai ruošėsi šiam žingsniui, kad užtikrintume sklandžią prekybą ir prisidėtumėme prie stabilesnio tiekimo visiems vartotojams“, – sako Dovilė Morkvėnaitė, „Ignitis“ ilgalaikės elektros prekybos departamento vadovė.
Pereinant prie 15 minučių prekybos ir apskaitos standarto, keičiasi elektros suvartojimo apskaitos detalumas ir privačių klientų turimo „Išmanus – Valandinis“ plano pavadinimas. Klientams, pasirinkusiems kintamosios kainos planą „Išmanus – Valandinis“, nuo spalio 1 d. plano pavadinimas atsinaujins į „Išmanus – 15“, o vartojimo duomenys bus fiksuojami keturis kartus dažniau nei iki šiol. Svarbu pabrėžti, kad buitiniams vartotojams mokėjimo tvarka išlieka tokia pati – atsiskaitymo principai ir sąlygos klientams lieka tokios pačios kaip iki šiol.
Daugiau galimybių stebėti vartojimą
Detalesnė elektros suvartojimo apskaita atvers naujas galimybes tiems, kurie nori geriau suprasti ir planuoti savo vartojimą. Fiksuojant duomenis kas 15 minučių, bus lengviau matyti, kaip kinta suvartojimas skirtingu paros matu ir kaip tam gali turėti įtakos įprasti kasdieniai veiksmai.
„Atsinaujinančių energijos išteklių gamyba tiesiogiai priklauso nuo oro sąlygų – keičiantis orams keičiasi ir elektros kaina biržoje. 15 minučių intervalai padeda operatyviau reaguoti į šiuos svyravimus ir palaikyti rinkos stabilumą. Tai suteikia daugiau aiškumo tiek tiekimo, tiek vartojimo procese. Pereidami prie 15 minučių prekybos modelio, galėsime dar tiksliau matyti elektros vartojimo svyravimus ir geriau prisitaikyti prie besikeičiančių gamybos sąlygų“, – teigia Dovilė Morkvėnaitė.
Vartotojai gaus daugiau tikslių duomenų sąskaitų detalizacijoje, kas leis lengviau analizuoti, kaip elektros energija gaminama ir vartojama dienos eigoje. Tai suteiks ir papildomų galimybių geriau planuoti bei valdyti savo elektros vartojimą. Pereinant prie naujo apskaitos modelio klientams nereikės imtis jokių papildomų veiksmų – tiek plano pavadinimas, tiek duomenys bus atnaujinti automatiškai.