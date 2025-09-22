Spalį įsigalioja nauja tvarka atliekant bankinius pavedimus

Gavėjo tikrinimo paslauga
Kiekvieną kartą, kai mokėtojas inicijuos pavedimą eurais (paprastą lėšų pervedimą arba momentinį mokėjimą), mokėjimo paslaugų teikėjai privalės patikrinti, ar pavedime pateiktas lėšų gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas sutampa su sąskaitos savininko duomenimis (remdamiesi gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo informacinėje sistemoje esančia informacija).
Mokėtojams patikrinimo rezultatai bus pateikiami žinute su tokiais atsakymais:
Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa. Tai reiškia, kad nurodytas gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas visiškai sutampa su nurodytos sąskaitos savininko tikruoju vardu ir pavarde ar pavadinimu ir pinigai bus pervesti nurodytam žmogui arba įmonei.
Gavėjo pavadinimas beveik sutampa. Tai reiškia, kad nurodytas gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas šiek tiek skiriasi nuo tikrojo (pavyzdžiui, praleista vardo raidė). Tokiu atveju sistema Jums praneš patikslintą informaciją apie nurodytos sąskaitos savininką.
Gavėjo pavadinimas nesutampa. Nurodytas lėšų gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas ir tikrojo IBAN sąskaitos savininko duomenys reikšmingai nesutampa. Tokiu atveju gali būti, kad sąskaita priklauso kitam asmeniui, nei nurodyta mokėjimo pavedime, arba tai gali būti ir sukčių bandymas pasisavinti lėšas.
Nepavyksta patikrinti. Tam tikrais atvejais gali nepavykti patikrinti gavėjo vardo ir pavardės ar pavadinimo (pavyzdžiui, kai pinigai pervedami ne į euro zonos šalį arba susiduriama su techniniais nesklandumais). Tokiu atveju mokėjimo paslaugų teikėjas turės Jums apie tai pranešti ir nurodyti priežastį.
Svarbu žinoti: informacija apie gavėją bus tikrinama, kol mokėjimas dar nebus patvirtintas, – iškart po to, kai mokėtojas pavedimo formoje įrašys gavėjo sąskaitos numerį, jo vardą ir pavardę ar pavadinimą. Kad ir koks būtų patikrinimo rezultatas, tik mokėjimą inicijavęs asmuo galės nuspręsti, ar patvirtinti (autorizuoti) mokėjimą, ar jį atšaukti.
Informacija apie patikrinimo rezultatus bus pateikiama tik mokėjimo paslaugų teikėjo aplinkoje – internetinės bankininkystės sistemoje, mobiliojoje programėlėje, fiziniame padalinyje – ir tik inicijuojant mokėjimą. Nei bankai, nei kitos mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos niekada nesiųs laiškų ar žinučių su nuorodomis ragindami pasitikrinti lėšų gavėją, suvesti savo duomenis ar pan.
Daugiau informacijos apie lėšų gavėjo tikrinimo paslaugą rasite čia.