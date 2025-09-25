Galima kaip reikiant prisidaryti bėdos: primena, kas laukia darbdavio, jei laiku nesumokėjo atlyginimo

Tokių reikalavimų 2025 m. I pusmetį gauta 7 724 (2024 m. I pusmetį – 7 360), ir tai sudarė apie 72,5 proc. (2024 m. I pusmetį – 75 proc.) visų per 2025 m. I pusmetį gautuose prašymuose keliamų reikalavimų.
„Darbo ginčų komisijai priteisus darbuotojui nesumokėtą darbo užmokestį, dažnai jam priteisiamos ir netesybos už laiku nesumokėtą darbo užmokestį, – informuoja VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė. – Didžiausios netesybos gresia darbdaviui, kai šis neatsiskaito su darbuotoju darbo santykiams pasibaigus.“
Skyriaus vedėja I.Janukevičienė akcentuoja, kad pagal Darbo kodekso 147 str. 2 d., darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.
Specialistė pažymi, kad pagal Darbo kodekso 146 str. 2 d., darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos turi būti išmokėtos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys raštu susitaria kitaip.
Skyriaus vedėja atkreipia dėmesį, kad 2025 m. I pusmetį, nors ir maža (apie 6 proc.) dalis DGK išnagrinėtų bylų persikėlė į teismus nagrinėti toliau, džiugu tai, kad apie 73 proc. teismai priėmė iš esmės analogiškus DGK sprendimus.
Paminėtina 2025 m. balandžio 7 d. Kauno apylinkės teismo darbo ginčo byla (civ. b. Nr. e2–299–1088/2025), kurioje darbdavys, nesutikdamas su DGK priimtu sprendimu darbuotojui priteisti 2 151,19 Eur netesybų, prašė nepriteisti netesybų, tačiau teismas darbdavio ieškinį atmetė ir priteisė darbuotojo naudai dar daugiau netesybų – 10 132,85 Eur.
Byla pasiekė ir apeliacinės instancijos teismą: Šiaulių apygardos teismas 2025 m. liepos 18 d. nutartimi (civ. b. Nr. e2A-644–357/2025) nutraukė apeliacinį procesą, nes darbdavys nusprendė ginčo nebetęsti – atsisakė apeliacinio skundo, taigi darbuotojo naudai liko priteista daugiau kaip 10 000 Eur netesybų.
VDI ragina darbdavius laikytis įstatymų ir laiku atsiskaityti su darbuotojais.
darbdavys Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atlyginimas
