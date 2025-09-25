Pensijų reformos daug kas vis dar nesupranta – nežino, kada ir kaip galės trauktis

Banko duomenimis, šių metų birželio mėnesį, palyginus su praėjusiais metais, bankas sulaukė dvigubai daugiau skambučių iš gyventojų, norinčių pasikonsultuoti dėl II pensijų pakopos.
Visų sukauptų lėšų atsiimti negalės
Vienas iš dažniausių klausimų, kurių klausia kaupiantieji II pakopoje, – kokiomis sąlygomis bus galima atsiimti sukauptas lėšas?
„Nemaža dalis gyventojų galvoja, kad nuo kitų metų pradžios be jokių išlygų galės atsiimti visą savo sukauptą sumą, tačiau tai netiesa. Visą sukauptą sumą bus galima atsiimti susirgus sunkia liga, esant paliatyvios slaugos poreikiui, netekus 70 proc. ar daugiau dalyvumo.
Taip pat likus 5 metams iki pensijos, atskaičius 3 proc. mokestį, bus galima atsiimti visą sukauptą sumą, jei ji neviršija pusės anuiteto ribos“ – sako „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo Privačių klientų departamento vadovė Ugnė Maižiuvienė.
Pensijų kaupimo įstatyme numatyta, kad be aukščiau nurodytų aplinkybių, gyventojai nuo 2026 m. pradžios iki 2027 m. pabaigos galės atsiimti tik savo sumokėtą įmokų dalį ir investicinę grąžą. „Sodros“ ir valstybės už tokį dalyvį pervestos įmokos bus konvertuojamos į „Sodros“ apskaitos vienetus ir grąžinamos Sodrai.
„Kokią sukauptos sumos dalį tai sudaro, kaupiantieji gali pasitikrinti savo „Sodros“ paskyroje. Mūsų skaičiavimais, vidutinį atlyginimą, 1500 eurų atskaičius mokesčius, uždirbantis žmogus, kaupęs II pakopoje nuo jos pradžios, galės atsiimti maždaug du trečdalius sukauptos sumos“, – aiškina U.Maižiuvienė.
Nutraukus kaupimą, dalis sukaupto turto taps nepaveldima
Anot U.Maižiuvienės, dar vienas tarp kaupiančiųjų paplitęs mitas – II pakopos pensijų fonduose kaupiamas turtas yra nepaveldimas.
„Iš tiesų visas II pakopoje kaupiamas turtas, iki kaupiančiajam išeinant į pensiją, yra paveldimas. O štai pasitraukus iš kaupimo, valstybės įmokų ir „Sodros“ įmokų dalis, kuri bus konvertuojama į „Sodros“ apskaitos vienetus, taps nepaveldima. Tai svarbus argumentas II pakopoje kaupti ir toliau tiems, kuriems lėšų paveldėjimo klausimas yra svarbus“, – sako U.Maižiuvienė.
II pakopos fondai nekonkuruoja su III pakopos fondais
Gyventojai taip pat domisi, ar verta išsiimti II pakopos fonduose sukauptas lėšas ir vietoje to pradėti kaupti III pakopos fonduose. Anot U. Maižiuvienės, visos trys pensijų pakopos ne konkuruoja tarpusavyje, o viena kitą papildo.
„Pirmiausia, nutraukus kaupimą II pakopoje, „Sodros“ ir valstybės įmokų dalis būtų perkelta į „Sodrą“, taigi žmogus tos dalies negalės atsiimti ir įnešti į III pakopos fondus. Taip pat kaupdamas vien III pakopos pensijų fonduose, žmogus netektų valstybės mokamos paskatos, kuri šiemet sudaro 364 eurus per metus.
Tai reikšminga suma kiekvienam kaupiančiajam – mūsų skaičiavimais, minimalų atlyginimą gaunantis gyventojas dėl valstybės paskatos II pakopoje gali sukaupti net dvigubai daugiau, o vidutinį atlyginimą gaunančio dalyvio turtą valstybės paskata gali padidinti trečdaliu[2]“, – sako U.Maižiuvienė.
Darome prielaidą, kad žmogui 35 metai, jis gauna 1 500 Eur atlyginimą per mėnesį po mokesčių, ir, kad šiuo metu II pensijų pakopoje yra sukaupęs 13 019 Eur, o iki 65 metų ši suma gali padidėti iki 180 337 Eur. Laikome, kad ankstesnis atlyginimas išlaikė tokį patį santykį su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu kaip ir dabar, o dirbti žmogus pradėjo būdamas 22 metų, ir visą laikotarpį, nuo 2019 metų iki dabar, kaupė pagal šiuo metu galiojantį modelį (3 + 1,5 proc.).
Darome prielaidą, kad vidutinė metinė investicinė grąža (nuo 6,6 proc. iki 2,95 proc.), taikoma pagal gyvenimo ciklo fondų principą. Skaičiavimuose taip pat daroma prielaida, kad atlyginimas ir vidutinis šalies darbo užmokestis kasmet auga po 2,5 proc., laikant, kad metinė infliacija yra 2,5 proc. Jeigu žmogus nuspręstų pasitraukti iš II pakopos šiandien, galėtų atsiimti iš pensijų fondo 8 761 Eur, o 4 258 Eur būtų pervesta į „Sodrą“ ir pavirstų pensijos apskaitos vienetais (taškais).
Tai yra iliustracinis pavyzdys. Prognozės nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai. Investavimas susijęs su rizika. Jūsų kaupiamų lėšų vertė gali didėti arba mažėti. Yra tikimybė, kad atgausite mažiau nei įmokėsite arba prarasite savo lėšas. Pateikti skaičiavimai yra apvalinami iki sveiko skaičiaus.
Skaičiavimo prielaidos: žmogui šiuo metu yra 25 metai. Jis pradeda kaupti II pensijų pakopoje ir kaups joje 40 metų. Vidutinė metinė investicinė grąža 5 proc. Kasmetinis atlyginimo augimas 3 proc.