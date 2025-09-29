Apklausa atskleidė: iš antros pensijų pakopos žada pasitraukti daugiau nei pusė lietuvių

Kaip skelbia portalas lrt.lt, atsiimti pinigus iš pensijų fondų apklausoje dažniau žadėjo vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys kaime ar mažesniuose miestuose ir respondentai, turintys vidurinį ar profesinį išsilavinimą.
Kad stabdyti kaupimo antrojoje pensijų pakopoje neketina, atsakė 32 proc. respondentų – tai dažniau buvo kaupiantis lėšas jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą bei didžiausias (per 2 tūkst. eurų) šeimos pajamas per mėnesį gaunantys žmonės, vadovai. Tą pačią nuomonę dažniau reiškė bedarbiai bei respondentai, kurių šeimos finansinė padėtis paskutiniu metu pagerėjo.
80 proc. apklaustųjų atsakė palaikantys Seimo priimtą sprendimą leisti atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas, 44 proc. tam visiškai pritaria ir 36 proc. greičiau pritaria.
Kaip skelbia lrt.lt, šiam Seimo sprendimui daugiau už kitus pritaria 50–64 metų žmonės (pusė iš jų tam visiškai pritaria), kaimo ir mažesnių miestų gyventojai, respondentai, turintys aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą, specialistai ir tarnautojai bei darbininkai ir ūkininkai, gyventojai, kurie kaupia lėšas antrojoje pensijų pakopoje (pritaria 9 iš 10).
Tai, kad sprendimui nepritaria, nurodė 9 proc. apklaustų gyventojų (2 proc. visiškai nepritaria ir 7 proc. greičiau nepritaria). Tai santykinai kiek labiau didmiesčių gyventojai, vadovai, kitų tautybių (ne lietuviai) gyventojai.
11 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Seimas pritarė nuo 2026-ųjų leisti gyventojams dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat sudaryti galimybes paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.
ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat sudaryti galimybes paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.
Nusprendę likti kaupime galės toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), šių metų birželį antrosios pakopos pensijų fondų valdomas turtas siekė 9,2 mlrd. eurų ir nuo 2024 m. to pačio laikotarpio išaugo 12,5 proc.
Kaip skelbia LRT.lt, Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ 2025 metų rugpjūčio 21–rugsėjo 2 d. LRT užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Tyrimo metu apklausti 1 006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresnių), tyrimas vyko 114 atrankos taškų.
antra pensijų pakopaPinigailėšos
Rodyti daugiau žymių