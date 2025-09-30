Primena apie galimybę gauti išmoką: prašymus kol kas užpildė keli šimtai gyventojų

„Nuo kampanijos starto gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravo 646 žmonės, tačiau ne visi iš jų pateikė prašymus dovanai ir finansinei paskatai gauti“, – Eltai komentare raštu teigė savivaldybės ryšių su žiniasklaida atstovas Gabrielius Grubinskas.
„Šiuo metu prašymus pateikusių žmonių yra apie 330, skaičiai nuolat kinta“, – pridėjo jis.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovo teigimu, skaičiai gali kisti dėl to, jog dar ne visi deklaravę gyvenamąją vietą spėjo užpildyti prašymą. Taip pat jis pabrėžia, kad išlieka tikimybė, jog ne visi atitiks sąlygas ir galės pretenduoti į dovaną ir išmoką.
„Taip pat reikia turėti omenyje, kad dalis deklaravusių gyvenamą vietą gali neatitikti kampanijos reikalavimų (pavyzdžiui, buvo deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje prieš mažiau nei dvejus metus) arba deklaravo gyvenamąją vietą trumpesniam laikotarpiui“, – komentavo G. Grubinskas.
ELTA primena, jog praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė projektui, kuriuo sostinės gyventojai bus skatinami dar šiemet deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje. Tokiu atveju, praėjus metams nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus mieste, gyventojas galės gauti finansinę paskatą, kuri bus apskaičiuota pagal asmens sumokėtus mokesčius. Tokias išmokas gyventojai galės gauti 2027 bei 2028 metais.
Teigiama, kad išmoką sudarys 50 proc. į sostinės biudžetą sumokėto asmens gyventojų pajamų mokesčio (GPM), tačiau ji negalės viršyti 500 eurų.
Skatinamąsias priemones galės gauti gyventojai nuo 18-likos metų, kurie nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje bent dvejus metus prieš ją deklaruojant kampanijos metu.
Pirmiausia reikalavimus patenkinusiems gyventojams bus skiriamas dovanų paketas, kurį sudarys viešojo transporto bilietai, kvietimai į kino teatrą, baseiną bei kelionė Neries upe kursuojančiu, viešojo transporto sistemai priklausančiu laivu. Dovanos vertė – 50 eurų.
Žmonės, kurie iki šiol nėra deklaruoti Vilniaus gyventojai, nuo rugsėjo 26 iki gruodžio 31 d. turės susitvarkyti deklaracijas ir atskirai pateikti prašymą, kad gautų dovanas ir finansines paskatas. Tai bus galima padaryti internetu, savivaldybės svetainėje.