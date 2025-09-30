Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasMano pinigai

Primena apie galimybę gauti išmoką: prašymus kol kas užpildė keli šimtai gyventojų

2025 m. rugsėjo 30 d. 18:06
Marta Kraujelytė
Prašymus dėl skatinamųjų išmokų ir dovanų, siūlomų iki šiol sostinėje gyvenamosios vietos nedeklaravusiems gyventojams, užpildė virš 300 žmonių. Penktadienį pradėjus kampaniją, kurios metu siekiama skatinamosiomis priemonėmis paraginti gyvenančius sostinėje čia deklaruoti ir gyvenamąją vietą, Vilniaus miesto savivaldybėje registravosi jau virš 600 žmonių.
„Nuo kampanijos starto gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravo 646 žmonės, tačiau ne visi iš jų pateikė prašymus dovanai ir finansinei paskatai gauti“, – Eltai komentare raštu teigė savivaldybės ryšių su žiniasklaida atstovas Gabrielius Grubinskas.
„Šiuo metu prašymus pateikusių žmonių yra apie 330, skaičiai nuolat kinta“, – pridėjo jis.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovo teigimu, skaičiai gali kisti dėl to, jog dar ne visi deklaravę gyvenamąją vietą spėjo užpildyti prašymą. Taip pat jis pabrėžia, kad išlieka tikimybė, jog ne visi atitiks sąlygas ir galės pretenduoti į dovaną ir išmoką.
„Taip pat reikia turėti omenyje, kad dalis deklaravusių gyvenamą vietą gali neatitikti kampanijos reikalavimų (pavyzdžiui, buvo deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje prieš mažiau nei dvejus metus) arba deklaravo gyvenamąją vietą trumpesniam laikotarpiui“, – komentavo G. Grubinskas.
ELTA primena, jog praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė projektui, kuriuo sostinės gyventojai bus skatinami dar šiemet deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje. Tokiu atveju, praėjus metams nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus mieste, gyventojas galės gauti finansinę paskatą, kuri bus apskaičiuota pagal asmens sumokėtus mokesčius. Tokias išmokas gyventojai galės gauti 2027 bei 2028 metais.
Teigiama, kad išmoką sudarys 50 proc. į sostinės biudžetą sumokėto asmens gyventojų pajamų mokesčio (GPM), tačiau ji negalės viršyti 500 eurų.
Skatinamąsias priemones galės gauti gyventojai nuo 18-likos metų, kurie nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje bent dvejus metus prieš ją deklaruojant kampanijos metu.
Pirmiausia reikalavimus patenkinusiems gyventojams bus skiriamas dovanų paketas, kurį sudarys viešojo transporto bilietai, kvietimai į kino teatrą, baseiną bei kelionė Neries upe kursuojančiu, viešojo transporto sistemai priklausančiu laivu. Dovanos vertė – 50 eurų.
Žmonės, kurie iki šiol nėra deklaruoti Vilniaus gyventojai, nuo rugsėjo 26 iki gruodžio 31 d. turės susitvarkyti deklaracijas ir atskirai pateikti prašymą, kad gautų dovanas ir finansines paskatas. Tai bus galima padaryti internetu, savivaldybės svetainėje.
