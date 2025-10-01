Išmokas gaus ir dėl darbdavio mirties darbo netekę gyventojai

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasMano pinigai

Išmokas gaus ir dėl darbdavio mirties darbo netekę gyventojai

2025 m. spalio 1 d. 14:20
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pritarė siūlymui suteikti teisę gauti ilgalaikio darbo išmoką ir darbuotojams, kurių darbo sutartis pasibaigia mirus darbdaviui.
Daugiau nuotraukų (1)
Į šią išmoką galėtų pretenduoti tik tie žmonės, kurių darbo santykiai su mirusiu darbdaviu nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu 5 metus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) trečiadienį, spalio 1 d., komitetui pateiktais duomenimis, 2024 m. šalyje tokių darbuotojų buvo 9, šiemet tokių atvejų kol kas nebuvo.
Iniciatyvos autorius, Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas Domas Griškevičius pasidžiaugė, kad pasiūlytam projektui su kai kuriomis pastabomis pritarė ir Trišalė taryba.
SRDK posėdyje jis sakė, kad parengti įstatymo pataisas paskatino gyventojų kreipimasis, kai netikėtai mirus antstoliui darbuotojai liko be jokių socialinių garantijų.
„Jei darbdavys būtų, pavyzdžiui, dingęs be žinios, darbuotojams priklausytų išmokos. Tai rodo, kad kažkas yra negerai ir tą reikia ištaisyti“, – trečiadienį komiteto posėdyje sakė D.Griškevičius.
Siekiant tinkamai pasiruošti įstatymo pataisų įgyvendinimui ir automatizuotai gauti duomenis apie mirusius darbdavius, SADM siūlė, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų liepos. Tačiau komitetas pasirinko kitą datą –2026 sausio 1 d.
Kaip primena naujienų agentūra ELTA, pagal galiojantį įstatymą, teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi darbo netekę, daugiau negu 5 metus išdirbę darbuotojai, jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat tokią išmoką gali gauti ir tie, kurių darbo sutartis nutraukta darbdaviui bankrutavus.
išmokaMirtisdarbdavys
išmokaMirtisdarbdavys

