Vyriausybė – už naują susitarimą su profsąjungomis, siūlys didinti atlyginimus tarnautojams

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Vyriausybė – už naują susitarimą su profsąjungomis, siūlys didinti atlyginimus tarnautojams

2025 m. spalio 1 d. 14:07
Seimui bus teikiama nauja 2026–2028 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria planuojama didinti bazinį pareiginės algos dydį, atitinkamai – ir atlyginimus valstybinio sektoriaus darbuotojams.
Tai numatyta trečiadienį, spalio 1 d., Vyriausybės posėdyje priimtu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) nutarimu, pagal kurį sutartį pasirašyti įpareigota premjerė Inga Ruginienė.
„Viešajame sektoriuje darbuotojai galės džiaugtis socialinėmis garantijomis“, – trečiadienio posėdyje sakė Vyriausybės vadovė.
Sutartimi Vyriausybė įsipareigos kartu su ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektu Seimui teikti tvirtinti naują pareiginės algos bazinį dydį – jis didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų.
Pareiginės algos didinimas turės įtakos virš 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų.
„Nuo šio dydžio nustatymo ne vienam darbuotojui, valstybės tarnautojui, biudžetinių įstaigų darbuotojui priklausys atlyginimo dydis“, – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Pareiginės algos dydis nuo 2024-ųjų siekia 1785,4 eurų, jis buvo susietas su 2022 m. vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu.
Anot ministerijos, šiam kolektyvinės sutarties įsipareigojimui ateinančio laikotarpio biudžete prireiks apie 48,9 mln. eurų lėšų.
Dėl vėlesnių metų pareiginės algos bazinio dydžio šalys derėtųsi atsižvelgdamos į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją, minimalų darbo užmokesčio (MMA) dydį.
Pagal sutartį taip pat pratęsiamas socialinių garantijų darbuotojams galiojimas – suteikiamos 2 mokamų atostogų dienos per metus savišvietai arba savanorystei, taip pat – iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį (VDU), arba iki 20 darbo dienų atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo VDU – čia darbuotojas galėtų rinktis.
Taip užtikrinama teisė sutrikus sveikatai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo VDU.
Tuo metu profesinės sąjungos turės įsipareigoti bent kartą per metus viešai skelbti atnaujintą narių skaičių, organizacijos struktūrą.
Už profesinių sąjungų nariams nustatytas papildomų atostogų dienas bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų – tam numatomas apie 2,2 mln. eurų poreikis.
Anot finansų ministro, šios lėšos turėtų būti įtrauktos į ateinančio laikotarpio valstybės biudžetą.
Nauja sutartis galios nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.
Dėl jos derėtasi su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga.
Minimalioji mėnesio alga (MMA)Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)kolektyvinė sutartis
