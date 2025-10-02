Liko vos savaitė iki svarbaus pokyčio darant pavedimus banke: štai ką privalote žinoti

Ši paslauga skirta kovai su sukčiavimu, taip pat padės išvengti klaidų atliekant mokėjimus. Gyventojams ir verslui rekomenduojama peržiūrėti turimus elektroninės bankininkystės ruošinius, periodinius mokėjimus, taip pat inicijuojant pavedimus rašyti nesutrumpintus ir tikslius įmonių pavadinimus bei žmonių vardus ir pavardes.
„Šis sprendimas sutvirtins visos Europos gynybą kovoje su sukčiais. Mokėtojams iš esmės nieko daryti nereikės – jie matys vieną iš keturių pranešimų apie nurodytą gavėjo pavadinimą ir galės įvertinti, ar perveda pinigus tam, kam nori. Tos kelios sekundės vertinant pranešimą gali apsaugoti lėšas nuo sukčių arba nuo netyčinio pervedimo klaidingu adresu. Kitų šalių praktika rodo, kad sprendimas pasiteisino. To paties efekto tikimės ir mes“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys.
Kiekvieną kartą, kai mokėtojas ketins atlikti pavedimą eurais (paprastą arba momentinį mokėjimą), mokėjimo paslaugų teikėjai (bankai, kredito unijos, elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos) tikrins, ar pavedime pateiktas lėšų gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas sutampa su sąskaitos savininko duomenimis (pagal mokėjimo paslaugų teikėjo turimą informaciją).
Mokėtojams patikrinimo rezultatai bus pateikiami žinute su tokiais atsakymais:
Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa. Tai reiškia, kad nurodytas gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas visiškai sutampa su nurodytos sąskaitos savininko tikruoju vardu ir pavarde ar pavadinimu ir pinigai bus pervesti gavėjui, kuriam ir ketinta pervesti pinigus.
Gavėjo pavadinimas beveik sutampa. Tai reiškia, kad nurodytas gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas šiek tiek skiriasi nuo tikrojo. Tokiu atveju sistema Jums praneš patikslintą informaciją apie nurodytos sąskaitos savininką.
Toks pranešimas galės pasirodyti, pavyzdžiui, dėl praleistos raidės ar simbolio, papildomo tarpo, vietoj raidės su nosine parašius paprastą raidę. Be to, reikės rašyti nesutrumpintus įmonių pavadinimus, įskaitant juridinį statusą (UAB, AB ar VšĮ). Siekiant išvengti tokių neatitikimų verta peržiūrėti savo turimus ruošinius elektroninės bankininkystės sistemoje.
Gavėjo pavadinimas nesutampa. Tai jau rimtas įspėjimo ženklas, kuris reiškia, kad nurodytas lėšų gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas ir tikrojo IBAN sąskaitos savininko duomenys reikšmingai nesutampa.
Tokiu atveju gali būti, kad sąskaita priklauso kitam asmeniui, nei nurodyta mokėjimo pavedime, arba tai gali būti ir sukčių bandymas pasisavinti lėšas. Tiesa, tokį pranešimą išvysite ir tais atvejais, jeigu esate išsisaugoję ruošinius tokiais, pavyzdžiui, pavadinimais – „Mamai“, „Už elektrą“. Tokiu atveju reikėtų įrašyti visus duomenis – tikrą vardą ir pavardę ar įmonės pavadinimą.
Nepavyksta patikrinti. Tam tikrais atvejais gali nepavykti patikrinti gavėjo vardo ir pavardės ar pavadinimo (pavyzdžiui, kai pinigai pervedami ne į euro zonos šalį arba susiduriama su techniniais nesklandumais).
Tokiu atveju mokėjimo paslaugų teikėjas turės Jums apie tai pranešti ir nurodyti priežastį. Svarbu žinoti: informacija apie lėšų gavėją bus tikrinama, kol mokėjimas dar nepatvirtintas, – iškart po to, kai mokėtojas pavedimo formoje įrašys gavėjo sąskaitos numerį, jo vardą ir pavardę ar pavadinimą. Nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, tik mokėjimą inicijavęs asmuo galės nuspręsti, ar patvirtinti (autorizuoti) mokėjimą, ar jį atmesti.
Informacija apie patikrinimo rezultatus bus pateikiama tik mokėjimo paslaugų teikėjo aplinkoje – internetinės bankininkystės sistemoje, mobiliojoje programėlėje, fiziniame padalinyje – ir tik inicijuojant mokėjimą. Nei bankai, nei kitos mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos niekada nesiųs laiškų ar žinučių su nuorodomis ragindami pasitikrinti lėšų gavėją ar suvesti savo duomenis.
Pasirengimas teikti gavėjo tikrinimo paslaugą Lietuvoje truko apie pusantrų metų, Lietuvos bankas padėjo finansų rinkos dalyviams pasirengti, stebės, kaip šis projektas įgyvendinamas, kaip informuojami vartotojai. Gavėjo tikrinimo paslauga nacionaliniu mastu buvo išbandyta Nyderlanduose ir Portugalijoje. Šių šalių patirtis rodo, kad, pradėjus naudotis šia paslauga, sukčiavimo atvejų mokėjimų srityje reikšmingai sumažėjo.
Daugiau informacijos apie lėšų gavėjo tikrinimo paslaugą rasite čia.