Iš „Ryanair“ – grėsmingos žinios: 100 tūkst. keliautojų gali būti atšaukti skrydžiai

Masinių skrydžių atšaukimų priežastis – oro eismo kontrolės profsąjungos streikas Prancūzijoje, vyksiantis kitą savaitę. Po ginčo dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų rengiamas streikas prasidės antradienį, spalio 7 d., ir tęsis iki penktadienio, spalio 10 d.
Aiškėja, kad dėl to bus paveikti skrydžiai į Prancūziją. Streikas taip gali turėti įtakos skrydžiams, vykstantiems per Prancūzijos oro erdvę. Įvardijamos kryptys – Ispanija, Italija ir Graikija. Taip pat priduriama, kad dėl geografinės padėties dažniausiai tokiais atvejais atšaukiami skrydžiai į ar iš Jungtinės Karalystės (JK).
Prognozuojama, kad per pirmąsias dvi streiko dienas „Ryanair“ teks atšaukti apie 600 skrydžių.
„Tai reiškia, kad apie 100 tūkst. keleivių trečiadienį ir ketvirtadienį be reikalo neteks skrydžių“, – sakė M.O'Leary.
Jis teigė, kad streikas „Ryanair“ kainuos apie 20 mln. svarų sterlingų (beveik 23 mln. Eur).
Tiesa, oro linijų vadovas pripažino Prancūzijos darbuotojų teisę streikuoti, tačiau mano, kad į situaciją turėtų įsikišti oro erdvės kontrolę vykdanti Europos skrydžių saugumo organizacija „Eurocontrol“. Pastaroji esą galėtų padėti užtikrinti skrydžių veiklą.
„Tai nesustabdytų prancūzų streiko, jie turi teisę streikuoti ir mes tai pripažįstame, bet jie turėtų atšaukti vietinius Prancūzijos skrydžius, o ne skrydžius iš JK į Ispaniją ar iš Italijos į Airiją. Tai yra esminis bendrosios rinkos pažeidimas“, – sakė jis.
Manoma, kad veiksmų turėtų imtis ir Europos Komisija bei Prancūzijos vyriausybė.
Dėl šios situacijos nukentėjusis keleivius M.O'Leary paragino pateikti skundus oro linijų specialiai šiam tikslui sukurtoje svetainėje ATCruinedourholiday.com.
Skelbiama, kad gali sutrikti ir kitų Europos oro linijų veikla. Tai – „EasyJet“, „British Airways“, „Vueling“ ir „Lufthansa“.