Neįtikėtina: kiaulienos kepsnys valgykloje – vos 36 centai, tačiau čia pakliūti gali toli gražu ne visi

Kiekvienais mokslo metais mokinių maitinimo klausimą tėvai sprendžia iš naujo. Gal kiek lengviau tiems tėvams, kurių vaikams priklauso nemokamas maitinimas, tačiau kitiems tenka skaičiuoti ir balansuoti tarp kainos, kokybės ir sveiko maisto dilemos.
Jau seniai baigėsi laikai, kai kainos mokyklose praktiškai nesiskirdavo – dabar viską reguliuoja rinka, o tiksliau, viešieji pirkimai.
Tačiau kyla natūralus klausimas – kodėl vienoje mokykloje vaikas gali pavalgyti pietus už 1 eurą, o kitoje kaina siekia net 5 eurus?
Į redakciją kreipėsi Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos mokinio mama.
„Mokyklos valgyklos kainos tokios, kad praktiškai atitinka kavinių dienos pietų kainas. Na, o greta esančiame greitojo maisto restorane vaikams tikrai pavalgyti pigiau nei mokyklos valgykloje. Ar verta stebėtis, kad mokiniai per pertrauką mieliau bėga ten ir renkasi valgyti tokį menkavertį maistą?“ – klausia Ieva (redakcijai vardas ir pavardė žinomi).
Ji nesupranta, kodėl pradinės klasės mokinys už 3 eurus negali pavalgyti pietų savo mokykloje.
„Tarkime, sriuba kainuoja 1 eurą, antras patiekalas, net ir miltinis – tarkime, blynai – nuo 3,5 euro. Mano manymu, tai tikrai didelė suma. Direktoriaus apie šią situaciją klausiau rugsėjo pradžioje elektroniniame dienyne, tačiau atsakymo negavau“, – sako Ieva.
Anot jos, teisybės dėlei verta paminėti, kad mokiniai gali užsisakyti pietus už 3,8 euro, o pusryčius ir pavakarius – už 2 eurus. Vis dėlto, pasak mamos, tai nemaža suma.
Ievai užkliuvo ir tai, kad „Smeltės“ progimnazijos interneto svetainėje pietų kaina buvo nurodyta 3,3 euro, o iš mokinių prašoma – 3,8 euro.
„Gal galėtumėte padėti išsiaiškinti situaciją – kodėl tokios kainos? Kad ir kaip būtų, tai valstybinė mokykla, kurioje maitinasi vaikai, todėl kainos turėtų būti adekvačios ir prieinamos visiems.
Tai juk ne privati maitinimo įstaiga, kur kainas galima nustatyti savavališkai“, – ieško atsakymų ir pagalbos Ieva.
Maistas pabrango
Maitinimo paslaugą „Smeltės“ progimnazijoje teikia Kauno bendrovė „Niklita“.
Pasak mokyklos direktoriaus Arūno Matuzo, ši įmonė paslaugas mokykloje teikia jau antrus metus – ji laimėjo viešųjų pirkimų konkursą. Sutartis pagal galiojančią tvarką pasirašoma trejiems metams.
„Interneto puslapyje buvo nurodyta praėjusių metų pietų kaina. Ačiū mamai už pastebėjimą – informacija jau atnaujinta“, – sako A.Matuzas.
Anot jo, kainos augimas nuo 3,3 iki 3,8 euro numatytas sutartyje. Maistą teikianti įmonė pagrindė kainų didinimą.
Mokyklos direktorius teigia, kad daugiau nusiskundimų dėl maitinimo iš tėvų nėra gavęs.
Pasak A.Matuzo, maisto tiekimo paslaugos kokybę patvirtina ir Visuomenės sveikatos biuro specialistai.
„Tikrino praėjusią savaitę – viskas idealu, nebuvo jokių pastabų“, – sako A.Matuzas.
Dėl pietų kainų – jos nustatytos konkurso sąlygose, o atskirų patiekalų ar produktų kainas savarankiškai nustato pats paslaugos teikėjas.
Tačiau direktorius akcentuoja, kad mokiniai gali atsisakyti atskirų produktų, kurie įeina į patiekalą. Tuomet atitinkamai sumažinama ir patiekalo kaina.
Taip pigu, kad net baugu
Tačiau klaipėdietė Edita (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) sako, kad šiemet maloniai nustebo dėl maitinimo Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijoje.
„Net baugu garsiai sakyti, bet šiemet maistas mokykloje – ir pigus, ir skanus. Kai sūnus pasakė, kad taip pigu, pirma nepatikėjau, kad taip gali būti“, – sako Edita.
Anot jos, karštas patiekalas su dviem kepsniais kainuoja vos apie 80 centų.
Mama pasidalino mokyklos valgyklos meniu, kur nurodyta, kad 80 gramų kiaulienos kepsnys arba kotletai kainuoja 36 centus. Garnyras – 50 gramų raugintų agurkų ar virtų burokėlių – 6 centai, 100 gramų virtų makaronų – 7 centai. 200 gramų varškėčių – 60 centų.
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos direktorius Nikolajus Petunovas sako, kad tokie pasikeitimai įvyko, nes šiemet pasikeitė maitinimo paslaugos teikėjas. Konkursą laimėjo Plungės įmonė „Sotega“.
„Taip, iš tiesų šiemet girdime labai gerų atsiliepimų apie maitinimą mokykloje. Vaikai patenkinti, pertraukų metu susidaro didelės eilės – tiek norinčiųjų pavalgyti, kad net gavome pasiūlymą galbūt prailginti vieną pertrauką, nes dalis nespėja. Tad sprendžiame ir tokią problemą“, – „Vakarų ekspresui“ sakė N.Petunovas.
Anot jo, praėjusiais metais situacija buvo kitokia. Vadovas nevertina maisto kokybės, nes tikina, jog nėra šios srities ekspertas, tačiau kainas palygina. Dar pernai antras patiekalas kainavo 3–3,4 euro, o dabar jo kaina – apie 40 centų. Skirtumas akivaizdus.
„Žinoma, vyresniems, sportuojantiems mokiniams gali prireikti dviejų ar trijų porcijų, bet net ir tokiu atveju bendra suma sudaro vos 1–1,2 euro, o ne 3 ar 4 eurus, kaip anksčiau“, – sako N.Petunovas.
Anot jo, sutartis su paslaugos teikėju pasirašyta trejiems metams. Tikimasi, kad maisto kokybė išliks gera ir kainos artimiausiu metu nekils.
„Žinoma, matome, kaip kyla ekonomika ir kainos apskritai, tad neatmetama, kad ateityje gali būti pokyčių, tačiau pirmą mėnesį kainos nusistovėjo ir išlieka labai palankios mokiniams“, – sako „Žemynos“ direktorius.
Edita taip pat patvirtina, kad sūnaus patirtis labai gera. Maistas mokykloje ne tik pigus, bet ir skanus. Tačiau ji pastebi, kad dėl tokio gero maitinimo jau susiduriama ir su ribojimais.
„Jau trijų porcijų kepsnio neleidžia įsidėti, galima tik du“, – sako Edita.
Ji taip pat gali palyginti situaciją kitose mokyklose. Pavyzdžiui, „Ąžuolyno“ gimnazijoje besimokančio kito sūnaus pietūs mokykloje jų šeimos biudžetui kainuoja apie 5 eurus.
„Vakarų ekspresas“ paklausė įmonės „Sotega“, kaip jiems pavyksta užtikrinti tokias žemas maisto kainas ir kokybę.
„Šiuo metu Klaipėdoje teikiame profesionalias maitinimo paslaugas trijose mokyklose. Kiekviena ugdymo įstaiga skelbia atskirą konkursą, todėl kainos nustatomos pagal konkurso sąlygas ir galioja sutartyje nustatytomis sąlygomis“, – nedaugžodžiavo „Sotega“ direktorė Rita Juškienė.
Populiariausi – koldūnai
Šilutės plente, netoli net kelių mokyklų įsikūrusių „Big kebabų“ vadovas Valdas stebisi, kaip „Sotega“ tokiomis kainomis maitina vaikus.
„Maisto kainos šoka pasiutpolkę, gal per pastaruosius metus kiek daržovės atpigo, aliejus taip pat, bet kitų produktų kainos lieka aukštos“, – sako Valdas.
Anot jo, prasidėjus rugsėjui pasijuto, kad mokiniai taip pat sugrįžo ir renkasi maistą „Big kebabuose“.
„Eilių nėra, bet srautas jaučiasi. Populiariausias moksleivių patiekalas – kepti koldūnai su kebabo padažu, taip pat kebabo dėžutė, lavašas“, – vardina Valdas.
Jis stebisi, kad moksleiviai dažnai prie patiekalų paprašo ir aštrių jalapeno pipirų. Ir ne paslaptis, kad pasirinkimą dažniausiai sąlygoja patiekalų kaina. Koldūnų maža porcija kainuoja iki 4 eurų.
„Turime ir dienos pietus už 4,5 euro su sriuba, bet tai nėra mokinių pasirinkimas“, – sako pašnekovas.
Nustatytos kainos
Situaciją dėl mokinių maitinimo pakomentavo ir Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė Lina Jokubauskienė.
Anot jos, mokamų pietų įkainiai nustatomi pagal tiekėjo pasiūlymą, kuris buvo pateiktas per centrinę perkančiąją organizaciją „CPO LT“.
„Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose pietų kaina svyruoja apytiksliai nuo 1 euro iki 4,7 euro. Maitinimo organizavimo būdas taip pat skiriasi: nuo maitinimo švediško stalo principu iki maitinimo nustatytomis porcijomis“, – pažymi L.Jokubauskienė.
Anot jos, socialiai remtinų šeimų vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai bei 1–2 klasių mokiniai maitinami nemokamai.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gruodžio 31 d. įsakymu „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ šiais metais nustatytos kainos pietums siekia nuo 2,45 euro (priešmokyklinio amžiaus vaikams) iki 3,4 euro (5–12 klasių mokiniams).
„Šiais mokslo metais Švietimo skyrius gavo 2 skundus dėl maitinimo. Vienu atveju pretenziją pateikė pati mokykla, išvardindama galimus sutarties pažeidimus ir įsipareigojimų nevykdymą.
Kitu atveju skundėsi tėvai, kad maistas neskanus. Iš mokyklos gauta patikslinanti informacija, kad tikrinimų metu pažeidimų nenustatyta, maisto kokybe didžioji dalis pietaujančiųjų patenkinti. Taip pat buvo paminėtas pačių vaikų noras nusipirkti greitojo maisto užkandžių“, – informavo Klaipėdos savivaldybės specialistė.
Taigi „Žemynos“ mokiniai šiuo metu tikrai gali naudotis išskirtine maitinimo paslauga. Kiek tai ilgai truks ir ar tai nebuvo tiesiog taktika, kad būtų laimėtas konkursas – pamatysime ateityje.
Beje, jei prisiminėte tuos laikus, kai galėdavote pietauti mokyklų valgyklose, ir susigundėte pigiai pavalgyti, tai nepavyks.
Į mokyklų teritorijas galima patekti tik su leidimais. Net šalia esančios mokyklos mokiniai negali pasinaudoti galimybe pavalgyti pigiau. Tačiau, kaip visada, yra atviros kebabinių durys.
Vaikų maitinimasmokyklos valgyklaKlaipėda
Rodyti daugiau žymių