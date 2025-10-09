Nuo ketvirtadienio keičiasi tvarka pervedant pinigus banke: štai kas vyks kiekvieną kartą darant pavedimą

Kiekvieną kartą, kai asmuo norės atlikti pavedimą, mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos tikrins, ar nurodytas gavėjo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas sutampa su žmogaus ar įmonės, kuriai priklauso nurodytas sąskaitos numeris, duomenimis.
Šią paslaugą teiks bankai, kredito unijos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. Ji bus nemokama tiek gyventojams, tiek verslui.
Kaip skelbė Lietuvos bankas (LB), ši tvarka padės kovoti su sukčiavimo atvejais, taip pat padės išvengti klaidų, kai netyčia įrašomas neteisingas, kitam paslaugų teikėjui priklausantis sąskaitos IBAN numeris.
Mokėtojas, suvedęs mokėjimo atlikimui reikalingus duomenis ir paspaudęs „mokėti“, gaus vieną iš keturių galimų patikrinimo rezultato variantų: gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, beveik sutampa, nesutampa arba gavėjo pavadinimo patikrinti nepavyko.
Jei bus gautas pranešimas, jog nurodytas gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas beveik sutampa, sistema praneš patikslintą informaciją.
Tai gali reikšti netyčia praleistą raidę, simbolį, tarpą ar neteisingą raidę. Anot centrinio banko, reikės nurodyti nesutrumpintus įmonių pavadinimus, o kartu ir juridinį statusą, pavyzdžiui, UAB, AB, VšĮ.
LB teigimu, labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į pranešimą, jog mokėjimo gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas nesutampa su tikruoju sąskaitos savininku – tai gali reikšti įsivėlusią klaidą, pasikeitusį įmonės pavadinimą arba sukčiavimo atvejį.
Tokį pranešimą gyventojai gaus ir tais atvejais, jei yra išsisaugoję ruošinius tokiais pavadinimais, kaip, pavyzdžiui: „Mamai“, „Už elektrą“ ir pan. Tokiu atveju reikės įrašyti visus reikalingus duomenis – vardą, pavardę ir pavadinimą.
Pasak LB, kai mokėjimo paslaugų teikėjas negalės patikrinti mokėjimo gavėjo, tai reikš arba techninius nesklandumus, arba tai, jog pinigai pervedami ne į euro zonai priklausančią šalį, kurios mokėjimo paslaugų teikėjai tokių paslaugų teikti neprivalo.
Pranešimai bus rodomi mokėjimo paslaugų teikėjų internetinės bankininkystės sistemoje, mobiliojoje programėlėje, taip pat mokėjimo atlikimo metu apie tikrinimo rezultatus asmenys bus informuojami ir fiziniuose padaliniuose.