I. Ruginienė atskleidė planus dėl nedarbo išmokų: dalis gyventojų jas gautų netgi ilgiau

„Nedarbo draudimo išmoka yra viena iš draudimo rūšių. Mes pasirašę darbo sutartį, dirbdami ir gaudami atlyginimą – mokame nuo jo mokesčius, o vienas iš jų yra būtent šis draudimas. (...) Natūtralu, kad nelaimei atsitikus – žmogus gauna išmokas, nes jis už tai ir mokėjo“, – pirmadienį žurnalistams sakė I.Ruginienė.
„Šių išmokų mažinti, mano manymu, net nėra jokių galimybių“, – tvirtino ji.
Anot premjerės, Vyriausybė šiuo metu siekia kito tikslo – ilginti laikotarpį nedarbo draudimo išmokas gauti vyresnio amžiaus žmonėms.
„Priešingai, šiai dienai yra sprendimas didinti nedarbo išmokų mokėjimo laikotarpį darbuotojams, kuriems yra 65–75 metų amžiaus, kad jie nesinaudotų priešlaikinės pensijos galimybėmis ir ilgiau liktų darbo rinkoje“, – tikina I. Ruginienė.
Ji taip pat pasisakė griežtai nepritarianti siūlymui, kad nedarbo draudimo išmoka turėtų būti atidėta darbuotojams, kurie darbovietę paliko be rimtos priežasties ir teigia, kad ilgalaikių bedarbių, kurie dabar galiojančia sistema kažkaip naudojasi – nedaug.
„Ilgalaikių bedarbių, kurie negali arba nenori susirasti darbo – yra labai nedidelis procentas. Reikėtų žiūrėti į gilumines priežastis, kodėl tai įvyksta. Tokie žmonės dažnai turi gretutinių rizikų ar priklausomybių. Tai yra kitos priežastys, kurios nesusijusios su gebėjimu susirasti darbo, o tas kitas priežastis reikia spręsti“, – teigė ministrė pirmininkė.
„Nepritariu, (kad išmoka turėtų būti atidėta mėnesiui, jei darbuotojas be rimtų priežasčių išėjo iš darbo). Manau, kad reikia nustoti spekuliuoti tokiais žodžiais kaip „be rimtų priežasčių“. Kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti, kur ir pas kokį darbdavį dirbti. (...) Manau, kad būtent tokiomis priemonėmis skatiname žmones sąžiningai mokėti mokesčius“, – apibendrino I.Ruginienė.
ELTA primena, kad rudens sesijoje Seimas planuoja sugrįžti prie Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisų, kurios padidintų nedarbo draudimo išmokų trukmę priešpensinio amžiaus asmenims. Taip pat Seimą turėtų pasiekti Užimtumo įstatymo pakeitimai, užtikrinantys lengvesnę asmenų su negalią integraciją darbo rinkoje, palankesnes sąlygas gauti piniginę socialinę paramą numatoma užtikrinti vienišiems tėvams.
Vyriausybė birželį pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtoms įstatymo pataisoms, kuriomis priešpensinio amžiaus žmonėms nedarbo draudimo išmokos būtų mokamos ilgiau.
Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisomis siūloma papildomai 4 mėnesiais pratęsti jau nustatytą nedarbo draudimo išmokos mokėjimo pratęsimo laikotarpį bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne daugiau kaip 5 metai, jeigu jie turi ne trumpesnį kaip 20 metų pensijų socialinio draudimo stažą.
