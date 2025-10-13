Išmokėjo šimtus tūkstančių eurų, tačiau tai – dar ne viskas: gyventojus kviečia keisti senus katilus

„Didelis gyventojų aktyvumas teikiant paraiškas rodo, koks reikšmingas šis valstybės finansavimas, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą. Svarbu, kad gyventojams lengviau užpildyti patobulintą elektroninę paraiškos formą, tad dabar gauname daugiau paraiškų, kurios užpildytos be klaidų, pateikiant visą prašomą informaciją, ir galime išmokėti lėšas per trumpiausią laiką. Įvertinus pirmąsias spalio mėnesį gautas paraiškas katilų keitimui finansuoti, jau išmokėta beveik 350 tūkst. eurų dotacijų“, – sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Nuo spalio 1 d., kai gyventojai gali kreiptis dėl kompensacijų senų, taršių katilų keitimui, jau gauta paraiškų, kuriose dotacijų prašoma daugiau kaip 90 proc. viso biudžeto, siekiančio 8,46 mln. eurų.
Šiuo metu dar galima teikti paraiškas iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui Vilniaus regione bei Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
Gyventojai, kurie nespės pateikti paraiškų galiojant šiems kvietimams, jas galės teikti kitų metų sausio 2 d. Nauji kvietimai dotacijoms gauti, pakeitus seną namų šildymo įrenginį, ir toliau bus skelbiami kiekvieną metų ketvirtį.
Parama teikiama įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, skirtus šildyti būstą.
Pagal visus kvietimų etapus, nuo 2023 m. parama jau skirta beveik 12 400 gyventojų, keičiančių taršius katilus į modernią šildymo įrangą – jiems skirta daugiau nei 41 mln. eurų. Beveik 9 500 gyventojų jau įsirengė naujus šildymo įrenginius, jiems jau išmokėta daugiau nei 31 mln. eurų.
Dabar dėl kompensacijų gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. atnaujino būste šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl šilumos siurblio oras-oras įrengimo, arba šilumos gamybos įrenginį nori pakeisti bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Taip pat dėl paramos gali kreiptis ir tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Anksčiau paraiškas pateikusiems gyventojams, dar tik planuojantiems keisti savo taršų katilą į naują šildymo sistemą, sąlygos nepasikeitė – jų projektai bus įgyvendinami pagal anksčiau galiojusią tvarką.
Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno buto, individualaus namo ar sodo namo šildymo katilo pakeitimui finansuoti, tačiau iš viso jo pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas. Paraiškas galima teikti čia iki 2025 m. gruodžio 31 d. arba kol kvietimas bus užbaigtas, surinkus paraiškų visam kvietimo biudžetui.
