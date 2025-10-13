Pasitikrinkite, gal tai jūs: įvardijo, kurių profesijų atstovų atlyginimai augo sparčiausiai

„Ekonomikos plėtra, kvalifikuotos darbo jėgos paklausa ir struktūriniai pokyčiai kai kuriose profesijų grupėse spartino vidutinių darbo pajamų augimą. Visgi stebime, kad ir koks gajus mitas besklandytų, labiausiai darbo užmokestis didėjo ne IT srities darbuotojams, o gydytojams. Tai sietina ir su gydytojų darbo specifika – dažnai jie dirba ne vienoje darbovietėje bei daugiau nei vienu etatu“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Sparčiausiai augo gydytojų atlyginimai
Gydytojai išsiskiria sparčiausiu vidutinių darbo pajamų augimu. 2019 m. jos siekė maždaug 2789 Eur, o 2025 m. – jau 5729 Eur. Tai – daugiau nei dvigubas augimas per šešerius metus. Ši dinamika atskleidžia, kad gydytojų vidutinės darbo pajamos ne tik auga sparčiau nei daugelio kitų profesijų, bet ir pralenkia IT sektoriaus specialistų vidutines darbo pajamas. Tiesa, gydytojai dažnai dirba daugiau nei vienoje darbovietėje ir daugiau nei vienu etatu.
Regionuose šios profesijų grupės pajamos augo ypač sparčiai: Kaune nuo 2019 m. – 121 proc., Klaipėdoje – 112 proc., Šiauliuose – 108 proc. Tai rodo, kad gydytojų atlyginimai daugelyje savivaldybių pasivijo Vilniaus lygį, o skirtumai tarp centrinių ir regioninių ligoninių sumažėjo.
Permainos IT sektoriuje
Informacinių technologijų sektorius vis dar išsiskiria vienu didžiausių atlyginimų vidurkių Lietuvoje, tačiau jo augimo tempas sulėtėjo. 2019 m. IT specialistų vidutinės darbo pajamos siekė 2535 Eur, o 2025 m. I pusmetį – 4259 Eur. Per šešerius metus stebimas 68 proc. augimas.
Visgi metinės vidutinės IT specialistų darbo pajamos rodo, kad jų augimo tempas nuo 2023 m. sulėtėjo. Lyginant 2025 m. I pusmečio vidutinių darbo pajamų augimo tempą su 2024 m. augimo tempu, jis yra 2,3 proc. punkto mažesnis.
Tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų Vilnius pirmauja (4700 Eur), tačiau Kaunas (nuo 2019 m. augo beveik 72 proc.) ir Klaipėda (nuo 2019 m. augo beveik 75 proc.) sparčiai vejasi.
Inžinierių atlygio augimas
Inžinerijos specialistų vidutinės darbo pajamos per šešerius metus augo nuo 1789 Eur iki 3088 Eur (+72 proc.). Vilnius ir Kaunas pirmauja pagal vidutinių darbo pajamų dydį, bet tarp penkių didžiųjų šalies miestų sparčiausiai jis augo Šiauliuose (+75 proc.) ir Panevėžyje (+73 proc.), kas rodo didėjančią inžinerijos specialistų paklausą regionuose.
Tuo tarpu jaunesniųjų inžinerijos specialistų vidutinės darbo pajamos nuo 2019 m. stebimo 1515 Eur augo iki 2616 Eur (+73 proc.) 2025 m. I pusmetį. Vilniuje jaunesniųjų inžinerijos specialistų atlyginimai kilo greičiau nei inžinerijos specialistų (nuo 2019 m. +85 proc.), o tai gali rodyti didėjančią jaunų specialistų vertę rinkoje.
