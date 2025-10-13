Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Svarbu auginantiems vaikus: ruošiasi didinti išlaikymo išmokas, skelbia, kokią sumą pridės

2025 m. spalio 13 d. 14:35
Lrytas.lt
Vyriausybė registravo Vaiko išlaikymo išmokų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma didinti maksimalią šių išmokų ribą.
Seimui priėmus pataisas tūkstančiai vaikų ir juos auginančių tėvų gaus daugiau pinigų. Kita vertus, iš tėvų, kurie nevykdo teismo priteisto vaiko išlaikymo, bus išieškomos atitinkamai didesnės sumos, praneša portalas „tv3.lt“.
Pagal įstatymą, „Sodra“ skiria ir moka išmokas, lygias teismo sprendimu arba vaiko išlaikymo sutartimi nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui. Kai vienas iš tėvų už vaiką moka dalį priteistų išlaikymo išmokų, „Sodra“ primoka skirtumą tarp vaiko gaunamų ir priteistų išmokų dydžio.
Šiuo metu išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI).
2025 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 70 eurų. Taigi maksimali vaiko išlaikymo išmokų suma yra 126 eurai per mėnesį. Vyriausybės registruotomis įstatymo pataisomis siūloma nuo 2026 m. sausio 1 d. padidinti maksimalų vaiko išlaikymo išmokos dydį nuo 1,8 iki 2,5 BSI (t. y. nuo 126 iki 175 eurų).
