Kai pinigai tirpsta akyse: kaip apsaugoti santaupas nuo infliacijos?

Lietuvoje veikiančio skaitmeninio banko „Saldo Bank“ iždo valdytojas Tomas Metrikas paaiškina, kokių klaidų vengti ir kaip pasirinkti sprendimus, kurie ne tik saugo santaupas, bet ir generuoja papildomą vertę.
Infliacija – reali grėsmė gyventojų ir verslų finansams
Pastaraisiais mėnesiais infliacijos lygis Lietuvoje stabilizavosi, tačiau gyventojai vis dar jaučia jos poveikį kasdieniams finansams.
T.Metriko teigimu, kainų spaudimas tebėra realus, todėl taupyti ar investuoti tampa ypač aktualu.
„Naujausi duomenys rodo, kad rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje siekė 4 proc., o mėnesinė – 0,3 proc. Per pirmąjį šių metų pusmetį infliacija šalyje padidėjo, tačiau, palyginti su daugiamečiu šalies vidurkiu, išliko šiek tiek mažesnė už jį. Tai reiškia, kad kainų spaudimas vis dar egzistuoja, nors augimas ir stabilizuojasi“, – sako ekspertas.
Jis atkreipia dėmesį, kad šiuo metu itin svarbu užtikrinti santaupų apsaugą nuo pinigų vertės mažėjimo.
„Pagal Finansų ministerijos prognozes, 2025 m. vidutinė metinė infliacija turėtų siekti apie 3,5 proc., todėl dabar yra laikotarpis, kai santaupų apsauga nuo kainų augimo tampa itin aktuali. Net ir nuosaiki infliacija reiškia, kad pinigų perkamoji galia pamažu mažėja, tad laikyti santaupas be palūkanų ar grynaisiais faktiškai reiškia prarasti jų vertę.“
Pašnekovo teigimu, smulkieji verslai taip pat turėtų žiūrėti į infliaciją ne tik kaip į riziką, bet ir kaip į paskatą investuoti.
„Kadangi pinigai laikui bėgant praranda vertę, dabar yra palankus metas svarstyti investicijas į plėtrą ar technologijas – tam, kad pinigai dirbtų verslo naudai, o ne prarastų vertę laikui bėgant.“
Dažniausios klaidos bandant apsaugoti santaupas
Taupydami ar siekdami apsaugoti savo pinigus nuo infliacijos, žmonės neretai daro tas pačias klaidas. Tiesa – dažnai ne iš nežinojimo, o iš pernelyg didelio atsargumo.
„Dažniausiai pasitaikanti klaida – per didelis pasyvumas. Gyventojai linkę laikyti pinigus sąskaitose be palūkanų arba atidėti sprendimus, laukdami „geresnio momento“ arba sakydami, kad „dėl kelių procentų neapsimoka“. Tačiau, įvertinus ilgalaikį poveikį, prarasta investicinė grąža per kelerius metus gali virsti reikšminga suma“, – teigia T.Metrikas.
Antra klaida – neįvertinamas lankstumo poreikis.
„Daugelis baiminasi, kad sudarius terminuotąjį indėlį pinigai bus „užrakinami“, tačiau egzistuoja ir atšaukiamieji indėliai, kurie leidžia išlikti lankstiems, nes juos galima nutraukti bet kada, kai prireikia lėšų“, – aiškina banko atstovas.
„Be to, klientai gali sudaryti kelis mažesnius indėlius vietoje vieno didelio ir prireikus atsiimti tik dalį santaupų, neprarandant visų sukauptų palūkanų.
„Saldo Bank“ neriboja indėlių skaičiaus, o minimalus indėlis prasideda vos nuo 500 eurų, todėl tai ypač patogu tiek pradedantiesiems taupytojams, tiek turintiems didesnių santaupų.
Terminuotieji indėliai puikiai tinka žmonėms, taupantiems konkrečiam tikslui – pavyzdžiui, būsto pradiniam įnašui, automobiliui ar vaikų poreikiams.“
Atsakė, kaip išsaugoti ir auginti lėšas
Kylančios kainos ir nuosaiki infliacija skatina ieškoti sprendimų, kurie ne tik apsaugotų, bet ir padėtų auginti sukauptas santaupas. „Saldo Bank“ siūlo lanksčias ir skaitmenines galimybes, pritaikytas įvairiems poreikiams.
„Saldo Bank“ siūlo du pagrindinius terminuotųjų indėlių tipus – atšaukiamuosius ir neatšaukiamuosius, leidžiančius pasirinkti terminą nuo 1 iki 120 mėnesių. Tai suteikia galimybę kiekvienam klientui pasirinkti tinkamiausią sprendimą pagal poreikius ir finansinius tikslus“, – sako T.Metrikas.
Pasak iždo valdytojo, bankas siūlo vienas konkurencingiausių palūkanų normų.
„Mūsų palūkanų normos yra tarp rinkos lyderių, o daugeliui terminų – pačios geriausios rinkoje.
Atšaukiamiems indėliams nuo vienerių iki penkerių metų laikotarpiui jos siekia nuo 3,0 iki 3,1 proc. metinių palūkanų, o pasirinkus neatšaukiamą indėlį taikomas papildomas priedas, leidžiantis uždirbti dar daugiau.“
Tai akivaizdžiai viršija vidutinį rinkos lygį ir suteikia klientams didesnę grąžą.
„Palyginimui, Lietuvos banko rugpjūčio duomenimis, naujų terminuotųjų indėlių vidutinės palūkanos siekė tik 1,72 proc. už indėlius nuo 1 iki 2 metų ir 2,10 proc. už 2 metų bei ilgesnius indėlius.
Tai reiškia, kad „Saldo Bank“ klientai gali pasiekti beveik dvigubai didesnę grąžą, išlaikant tą patį saugumo lygį – visi indėliai yra apdrausti pagal Indėlių draudimo sistemą“, – sako T.Metrikas.
Kaip subalansuoti saugumą ir pelningumą?
Nors terminuotieji indėliai laikomi saugiausiu būdu apsaugoti pinigus nuo infliacijos, T.Metrikas ragina mąstyti plačiau – derinti skirtingus finansinius produktus, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp rizikos ir grąžos.
„Atsakymas priklauso nuo asmens tikslų ir rizikos tolerancijos. Terminuotieji indėliai yra viena saugiausių priemonių apsaugoti santaupas nuo infliacijos, tačiau dalį lėšų verta diversifikuoti. Be indėlių, galima derinti akcijas, obligacijas ar investicinius fondus, o tie, kurie nebijo didesnės rizikos, gali įtraukti ir žaliavas ar kriptovaliutas į savo investicinį portfelį“, – aiškina ekspertas.
„Svarbu rasti pusiausvyrą tarp trumpalaikių ir ilgalaikių sprendimų, įvertinant, kiek rizikos žmogus pasirengęs prisiimti.
Pavyzdžiui, turint kelis tūkstančius eurų santaupų, galima dalį padėti į kelis mažesnius atšaukiamuosius indėlius, o kitą dalį – į ilgesnio laikotarpio neatšaukiamus. Toks paskirstymas leidžia išlaikyti ir lankstumą, ir didesnį pelningumą, neaukojant saugumo.“
Skaitmeninis bankas – daugiau lankstumo ir patogumo
Lietuvoje veikiant daugybei tradicinių finansinių institucijų, „Saldo Bank“ išsiskiria savo visiškai skaitmeniniu veikimo modeliu ir klientų patogumu.
Tai skaitmeninis bankas, veikiantis be fizinių padalinių, todėl visas procesas – nuo sąskaitos atidarymo iki indėlio sudarymo – vyksta internetu, o naujam klientui registracija ir prisijungimas užtrunka vos penkias minutes“, – sako T.Metrikas.
Pasak jo, tai leidžia bankui pasiūlyti vienas geriausių palūkanų sąlygų rinkoje.
„Siūlome tarp rinkos lyderių ir daugeliui terminų geriausias palūkanas, o saugumą užtikrina Indėlių draudimo sistema, kuri garantuoja indėlių apsaugą iki 100 000 eurų kiekvienam indėlininkui.
Tuo pat metu mūsų apdairus, atsakingas požiūris į riziką ir finansų valdymą veikia kaip papildomas saugiklis, padedantis klientams jaustis užtikrintai net ir kintančioje ekonominėje aplinkoje.“
Užbaigdamas interviu, T.Metrikas pabrėžia aiškią žinutę klientams. „Infliacijos aplinkoje, kai kiekvienas euras tampa svarbesnis, mes siūlome ne sudėtingus investicinius labirintus, o aiškų, saugų ir pelningą kelią apsaugoti savo finansus.
Mūsų žinutė paprasta: neleiskite infliacijai „valgyti“ jūsų pinigų – įdarbinkite juos savo naudai“, – sako specialistas.
InfliacijaFinansaiskaitmeninis turtas
Rodyti daugiau žymių