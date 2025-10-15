Nuo sausio 1 d. didės minimali alga: I. Ruginienė atskleidė, kokio bus dydžio

I. Ruginienės teigimu, pagal sudarytą kolektyvinę sutartį taip pat bus didinami atlyginimai valstybės tarnautojams – jau skelbta, kad pareiginės algos bazinis dydis kitais metais didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų.
Pasak Vyriausybės vadovės, kitąmet veikti pradedančiame Valstybės kelių fonde numatomas 200 mln. eurų finansavimas.
„Kalbėjome apie tai, kad sukurtas puikus įrankis, bet jis tuščias – tai nuo kitų metų jis pasipildys 200 mln. eurų, tai yra ta žinutė, kuriai davėm pažadą ir jį tesėsime ir toliau, kad įrankio sukūrimas savaime nieko neduoda“, – ELTAI sakė premjerė.