Trys indėlių rūšys – kurią pasirinkti?

Pasak „Artea“ Privačių klientų paslaugų vadovės dr. Dalios Kolmatsui, vien tai, kad žmogus renkasi indėlį – jau yra teigiamas žingsnis „įdarbinti“ pinigus. Tačiau, kadangi įprastai ši investicija gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelerių metų, svarbu pažvelgti į ateitį ir pasirinkti atitinkamai.
Turbūt populiariausi – terminuotieji indėliai, kurie leidžia pasirinkti norimą laikotarpį, o jam pasibaigus – suteikia galimybę automatiškai pratęsti indėlį naujam terminui pagal tuo metu galiojančias sąlygas. Tiesa, terminuotąjį indėlį galima ir nutraukti anksčiau termino, tačiau tokiu atveju palūkanas prarasite.
Nutraukti neatšaukiamąjį terminuotąjį indėlį, kaip sako ir pats pavadinimas, galimybės yra kur kas labiau ribotos – to negalima padaryti be svarbios priežasties. Tačiau mažiau lankstumo reiškia ir didesnes palūkanas. Pavyzdžiui, neatšaukiamojo terminuotojo indėlio „PLIUS 3“ palūkanos „Artea“ banke šiuo metu siekia 3 proc. ir yra vienos didžiausių tarp šalyje veikiančių pagrindinių bankų. Ši palūkanų sąlyga taikoma indėlį sudarant iš specialaus pasiūlymo metu naujai į banką įneštų lėšų.
Kas kita – kaupiamasis indėlis. Palyginti, specialaus pasiūlymo „Lanksčiau 2%“ metinės palūkanos „Artea“ banke yra 2 proc., tačiau šį indėlį galima bet kada papildyti ir, prireikus, pasiimti dalį lėšų. Palūkanos mokamos už laikotarpį, kurį lėšos buvo indėlyje.
„Artea“ banko skyriuose žmonės neretai klausia, kokį indėlį rinktis. Vieno atsakymo nėra, nes viskas priklauso nuo individualių poreikių. Jeigu siekiate kuo didesnių palūkanų ir galite pinigus palikti „dirbti“ ilgesniam laikui, logiškas pasirinkimas – neatšaukiamasis terminuotasis indėlis.
„Jeigu vis dėlto norite turėti galimybę, pavyzdžiui, ištikus bėdai, tuos pinigus atsiimti, bet sutinkate su tuo, kad palūkanų tokiu atveju negaunate, įprastas pasirinkimas yra terminuotasis indėlis. Na, o jeigu siekiate iškart „įdarbinti“ pinigus, vos juos gavę, bet kartu norite turėti galimybę pasiimti, kai tik jų prireikia, tam skirtas kaupiamasis indėlis“, – aiškina dr. D.Kolmatsui.
Ji pastebi, kad iki šiol svarbiausias kriterijus renkantis indėlį yra palūkanos. Be to, žmonės ieško daugiau lankstumo ir atsižvelgia į terminą. Jeigu trumpesnės trukmės indėlio palūkanos yra patrauklios, jie stengiasi tuo pasinaudoti.
„Didžiąją dalį indėlių „Artea“ banke iki šiol sudaro įprasti vienų metų trukmės terminuotieji indėliai. Jie ir dabar nepraranda svarbos, tačiau pastebime, kad klientai vis dažniau renkasi ir trumpesnio laikotarpio indėlius. Lankstumo paieškas atskleidžia ir tai, jog vis daugiau klientų atranda kaupiamuosius indėlius, kurių privalumas – nereikia visos sumos „užrakinti“ ilgam laikotarpiui“, – sako „Artea“ Privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui.
