Vyriausybė pasirūpino pasieniečiais ir VRM pareigūnais: skyrė lėšų jų viršvalandžiams apmokėti

Tokį sprendimą patvirtino trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas. Skiriamos lėšos – iš valstybės rezervo.
Nurodoma, kad nuo 2025 m. balandžio sustiprintu režimu VSAT pareigūnai dirba Varėnos pasienio rinktinės teritorijoje – Gintaro Žagunio, Tribonių, Kabelių ir Kapčiamiesčio pasienio užkardose. VRM teigimu, šiose užkardose trūksta pasieniečių, į pamainas pareigūnai vyksta dažniau nei įprastai, todėl išaugo viršvalandinio darbo apimtis.
„Sustiprintu darbo režimu šiuo metu dirba apie 550 pareigūnų, kurių kiekvienam, preliminariais skaičiavimais, per mėnesį susidaro papildomai apie 13 valandų viršvalandinio darbo“, – nurodoma teikime Vyriausybei.
Vieno viršvalandžio įkainis siekia 18,42 euro. Todėl pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui skiriama 1,2 mln. eurų.
Tuo metu siekiant užtikrinti reagavimą į įvykius pasienyje su Baltarusija, intensyviau naudojamas ir tarnybinis transportas – jam išlaikyti ir remontuoti papildomai reikia 50 tūkst. eurų.
Pabrėžiama, kad VRM neturi galimybės 2025 m. skirtus valstybės biudžeto asignavimus perskirstyti tarp pavaldžių biudžetinių įstaigų ir padidinti VSAT asignavimus.
ELTA primena, kad migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą. Lietuvoje dėl migrantų srauto valstybės mastu 2021 m. buvo paskelbta ekstremali situacija.
viršvalandžiaiVidaus reikalų ministerija (VRM)pasieniečiai
Rodyti daugiau žymių