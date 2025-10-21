Pensijos svarstyklės: verčiau kaupti ar atsiimti?

Dalis Sodrai, dalis valstybei, o kiek liks man?
Nuo kitų metų kaupiantiems II pensijų pakopoje atsiras tiek pasirinkimų lanksčiai valdyti sukauptą turtą, kad teks gerai pasvarstyti, kuris variantas geriausiai atitiks mūsų poreikius. Tačiau, pasak gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės „Allianz Lietuva“ vyresniojo patarėjo – eksperto Tado Kvasiliaus, jau aišku, jog dalis žmonių svarsto atsiimti pensijai kauptus pinigus.
„Panašu, kad dalis visuomenės išgirdo „A“, bet neišgirdo „B“ ir galvoja, jog tiek, kiek mato sukaupę II pakopos pensijų fondo sąskaitoje, tiek ir atsiims. Tai ne visai tiesa. Iš tos sumos, kurią matome sukaupę savo pensijų sąskaitoje, dalį gautą kaip valstybės subsidija bei Sodros įmokas teks grąžinti Sodrai, ir už tai bus perkami Sodros taškai. Vadinasi atsiimti bus galima tik savo lėšomis įmokėtas įmokas ir investicinį pelną“, – primena T.Kvasilius.
Vieniems ši suma bus artima pensijų sąskaitoje sukauptam turtui, kitiems gali sudaryti apie 40 proc.
„Pavyzdžiui, kai 2019 metais buvo galimybė sustabdyti įmokų į II pakopos pensijų fondus mokėjimą, dalis kaupiančiųjų tuo pasinaudojo. Šie žmonės nemokėdami įmokų sukaupė nedaug ir tikėtina, kad jų investicinis pelnas nebus didelis – jis augo tik iš to, kas buvo įmokėta seniau. Tad atėmus Sodros įmokas ir valstybės priemoką, tikėtina, jog ta suma nebus ženkli ir netaps nei žmogaus pradiniu įnašu į NT, nei realizuosis prabangiomis atostogomis“, – atkreipia dėmesį ekspertas.
Sprendimas – tik suskaičiavus visus „už“ ir „prieš“
Pasak T.Kvasiliaus, visiems, reikėtų labai gerai paskaičiuoti, kuris variantas jiems finansiškai yra palankesnis ne tik šią akimirką, bet ir žiūrint į ateitį – atsiimti tą dalį sukaupto turto ar vis tik kaupti toliau. Dabar, kai II pakopos pensijų sistema taps lankstesnė, kaupti pensijai taps dar palankiau.
„Gali būti, jog anksčiau žmogus sustabdė įmokų mokėjimą, nes manė, jog sukauptu turtu galės naudotis tik sulaukęs pensijos. Tačiau nuo sausio, esant poreikiui, vieną kartą per kaupimo laikotarpį bus galima atsiimti 25 proc. sukaupto turto. Likus mažiau nei 5 metams iki pensijos, bus galimybė atsiimti visą sukauptą sumą, jeigu ji neviršys pusės privalomojo anuiteto sumos. Šiuo metu privalomojo anuiteto suma yra 10 807 eurų, o nuo kitų metų, ji gali siekti daugiau nei 14 tūkst. eurų. Valstybės priemoka taip pat kasmet auga. Tad labai norint atsiimti didesnę sumą – ją pravartu pirmiausia sukaupti“, – mintimis dalijasi T.Kvasilius.
Ekspertas sako, jog nėra vienos taisyklės kiekvienam kaupiančiajam, kaip geriau pasielgti įsigaliojus pokyčiams nuo sausio, nes kiekvienas sukaupė skirtingai ir kiekvieno asmeninė situacija skiriasi.
„Vieni kaupti pradėjo prieš 20 metų, kiti galbūt prieš 5 metus, vieni iš karto kaupė maksimalia apimtimi, kiti dar mena laikus, kai galėjo kaupti ir kaupė tik 1,5 ar 2 proc. nuo atlyginimo. Vidutinis darbo užmokestis sparčiausiai augo tik pastarąjį dešimtmetį, jis padėjo išauginti kaupiamą turtą, o be to kasmet didėja ir valstybės priemoka kaupiantiesiems.
Informacijos apstu, pasirinkimų taip pat, tad objektyviai įsivertinti, kuris variantas geriausias kiekvienam asmeniškai gali būti sudėtinga. Tokiu atveju kviečiu pasikalbėti su „Allianz Lietuva“ finansų konsultantu, kuris padės nusipiešti finansinį takelį ateičiai pagal dabartines galimybes, uždarbį, lūkesčius ir priimti ne skubotą, o informuotą ir pasvertą sprendimą. Kalbant apie kaupimą pensijai ar dalies turto atsiėmimą netinka posakis „duoda – imk, muša – bėk“, čia reikia pasverti visus galimus scenarijus“, – sako T.Kvasilius.
Oriai senatvei – ne vienas pajamų šaltinis
Norint sulaukus pensijos gyventi oriau, žmonėms aktualu turėti daugiau nei vieną pajamų šaltinį. Valstybinė Sodros mokama pensija sudaro nuo 30 iki 40 proc. darbo užmokesčio. II pakopos pensijų fondai gali padėti papildomai sukaupti nuo 10 iki 20 procentinių punktų.
Esminiai II pakopos pensijų fondų privalumai – nuoseklumas, prie amžiaus prisitaikanti investavimo rizika bei geri pensijų fondų rezultatai. Be to, kaupimas II pakopos pensijų fonduose yra paprasčiausias, pigiausias, jokių žinių ir pastangų nereikalaujantis būdas užsitikrinti didesnes pajamas senatvėje.
Daugiau dėmesio pensijų fondų rezultatams
Pasak „Allianz Lietuva“ Investicijų skyriaus vadovo Roko Baltrėno, artėjant II pensijų pakopos pokyčiams, žmonės vis labiau domisi pensijų fondų grąžomis, stebi savo investicinį prieaugį, žiūri, kaip sekasi kaupti pensijai.
„Allianz Lietuva“ valdomų pensijų fondų rezultatai 2025 m. buvo itin geri, bendras šių metų rezultatas siekia nuo +4,7 proc. iki +6,6 proc. (lyg. indeksas nuo +2,3 proc. iki +3,5 proc.) uždirbtos grąžos klientams. „Mes savo klientus išties galime pradžiuginti žinia, jog šiais metais mūsų valdomų pensijų fondų rezultatai yra geriausi rinkoje. Nuo metų pradžios visi mūsų valdomi pensijų fondai užėmė pirmas vietas savo kategorijose“, – sako R.Baltrėnas.
Vis tik, kalbant apie pensiją, svarbiausia sekti ne tik trumpalaikius, bet ypač ilgalaikius investavimo rezultatus, mat kaupimas pensijai trunka visą mūsų darbinę karjerą. Finansų rinkų svyravimai yra natūrali ilgalaikio kaupimo pensijai dalis. Kaip rodo istoriniai duomenys, ilgą laiką investuojant periodiškai, turto vertė įprastai auga ir uždirba teigiamą grąžą.
Per pastaruosius 5 metus, priklausomai nuo fondo rizikos, gyvenimo ciklo pensijų fondų klientams „Allianz Lietuva“ uždirbo nuo +15,6 proc. iki +72,2 proc. (lyg. indeksas nuo +12,1 proc. iki +72,3 proc.), o turto išsaugojimo fondo klientams +6,6 proc. (lyg. indeksas +7,6 proc.) siekiančias investicines grąžas.
Pasak R.Baltrėno, svarbu ir tai, jog nuoseklus, tvarkingas kaupimas pensijai, kuriame dar pridedama ir valstybės paskata ateityje gali tapti vieninteliu šaltiniu, į kurį bus galima atsiremti šalia Sodros mokamos pensijos.
„2019 metais vykusios pensijų reformos metu buvo įvesti gyvenimo ciklo fondai, siekiant palengvinti žmonėms priimti tinkamą investicinį sprendimą ir maksimizuoti jų uždirbtą investicinę grąžą per visą kaupimo laikotarpį. Tuo metu visos pensijų kaupimo bendrovės savo klientus suskirstė į tam tikras atskiras amžiaus grupes. Kiekvienai amžiaus grupei buvo sukurtas atskiras pensijų fondas. Kiekvienam fondui buvo nustatyta investavimo strategija, kuri yra ilgo laikotarpio – nuo fondo įkūrimo iki tol, kol visi fondo dalyviai sulauks pensinio amžiaus, ir atitinka dalyvių rizikos tolerancijos lygį.
Dabar jau matome, jog tai buvo itin geras sprendimas, mat pagal kaupiančiojo amžių pritaikoma investavimo rizika leidžia klientams uždirbti gerą investicinę grąža. „Allianz Lietuva“ klientų valdomas turtas nuo gyvenimo ciklo fondų veiklos pradžios išaugo apie 1 mlrd. eurų, iš kurių vien investicinė grąža sudaro daugiau nei 520 mln. eurų, o visas valdomas pensijų klientų turtas siekia 1,5 mlrd. eurų. Tad mūsų įmonės klientai, stebėdami savo pensijų sąskaitas tikrai turi rimtų priežasčių likti kaupime, nei priimti skubotus sprendimus vien dėl to, kad bus sudarytos tokios galimybės“, – atkreipia dėmesį R.Baltrėnas.
Sodra Pensija antra pensijų pakopa
