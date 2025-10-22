Naujienų portalo Lrytas skaitytoja Gražina, lankydamasi Utenoje esančiame prekybos centre, įprastai apsiperka be jokių rūpesčių. Tačiau ne šįkart. Moteris pasakojo planavusi užsukti į prekybcentryje esančią statybinių reikmenų parduotuvę – kadangi čia atėjusi kartu su savo šunimi ji visuomet būna maloniai aptarnaujama, keturkojį ir vėl pasiėmė su savimi. Tik prieš tai nutarė užsukti į šalia esančią prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvę, nes prisiminė, kad trūksta kelių maisto produktų.
Gražina paėmė storą paklotą, kurį patiesė į vežimėlį, o tuomet ten pasodino savo augintinį – garbanotąjį Maltos bišoną.
„Šis ramiai sėdėdamas laukė, kol apsipirksime. Parduotuvės salės darbuotojos labai maloniai bendravo, ėmė klausinėti apie šuniuką, veislę, džiaugėsi šiuo keturkoju klientu.
Tačiau staiga pribėgo apsauginis ir griežtai pasakė, kad čia šunims ne vieta“, – prisiminė moteris.
Keturkojo savininkė neslėpė likusi itin nustebinta, mat Vilniaus ar Kauno „Maxima“ parduotuvėse nieko panašaus iki šiol dar nebuvo patyrusi.
„Kadangi ir toje statybinių reikmenų parduotuvėje būna maisto prekių, labai nustebau dvigubais standartais – vienur priima, kitur veja lauk.
Taip suerzino apsauginis, kad jau statybinių reikmenų net nėjau ieškoti. Nuvažiavau į kitą parduotuvę, kur mus maloniai aptarnavo“, – emocijų neslėpė Gražina.
Tiesa, tai – ne vienintelis atvejis, kai parduotuvės klientę nustebino motyvas, dėl kurio buvo paprašyta išeiti iš šio prekybos tinklo parduotuvės.
Prieš savaitę kita klientė pasakojo buvusi išprašyta, mat atėjo rankose laikydama nedidelį vaikišką paspirtuką.
Prekybos tinklas pateikė savo poziciją
Tokias klientų patirtis pakomentavo ir pats prekybos tinklas.
„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė naujienų portalui Lrytas teigė, kad situacija su vaikišku paspirtuku yra žinoma ir su kliente išspręsta draugiškai.
Aiškėja, kad prekybos tinklo parduotuvėse galioja lankytojų elgesio taisyklės, kurios numato, kad parduotuvių patalpos nėra pritaikytos lankymuisi su paprastais ar elektriniais paspirtukais bei dviračiais.
To priežastis – transporto priemonės uždarose patalpose gali kelti nepatogumų ne tik pirkėjams, bet ir darbuotojams. Taip pat, pasak S.Valiaugaitės, tai gali trukdyti prekybos salėje arba užkirsti praėjimus evakuacijos atveju.
„Žinoma, turėti kartu su savimi vaikišką paspirtuką, pavyzdžiui, tokį, kuriuo važinėja mažamečiai, pirkėjams nedraudžiame tuo atveju, kai jis netrukdo intensyviam pirkėjų srautui, yra nešamas rankoje ar kitaip saugiai transportuojamas, juo pirkėjo atžala prekybos salėje nesinaudoja“, – priduriama atsiųstame komentare.
S.Valiaugaitė sako, kad jei apsaugos darbuotojas pastebi, kad šia taisykle yra piktnaudžiaujama, jis gali apie tai įspėti klientą ir jį sudrausminti.
Aiškėja ir prekybos tinklo pozicija dėl augintinių. Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijomis, į prekybos vietas neleidžiama įsinešti net ir mažų gyvūnų, nešamų specialiose nešyklėse.
„Išimtis taikoma tik specialiai apmokytiems šunims pagalbiniams, kurie turi būti aiškiai pažymėti. Esant poreikiui, apsaugos darbuotojas gali paprašyti šeimininko pateikti šuns pagalbininko akreditaciją patvirtinantį dokumentą“, – paaiškino S.Valiaugaitė.
Taisyklės taip pat numato, kad į parduotuves negalima įsinešti daiktų, galinčių sukelti gaisro ar sprogimo pavojų: degiųjų, sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų, šaunamųjų ginklų, amunicijos ir pan.
Vis tik pastebima, kad apsaugos darbuotojai kiekvieną situaciją vertina individualiai, o draudimų taikymas priklauso nuo įvairių aplinkybių.
Į sąrašą tektų įtraukti atomines bombas ar dramblius
Panašūs reikalavimai taikomi ir prekybos tinklų „Iki“ ar „Lidl Lietuva“ parduotuvėse.
„Į parduotuves negalima neštis ar vežtis: ginklų, šunų ir kitų gyvūnų (galima tik šunis vedlius), taip pat paspirtukų, dviračių, riedučių ar kitų važiavimo priemonių, negalima varytis kamuolio. Šios priemonės turi būti paliekamos specialiai tam įrengtose vietose prie parduotuvių“, – sakė „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Tiesa, ji pridūrė, kad yra astižvelgiama į konkrečius atvejus. O jei nutinka tokia situacija, kad klientas rankoje neša vaikišką paspirtuką, apsaugos darbuotojai stengiasi elgtis žmogiškai.
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė taip pat sakė, kad į parduotuvę negalima vestis ar neštis gyvūnų, nebent tai būtų specialiai apmokyti šunys vedliai. Draudžiama ir važinėti riedučiais, paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis, riedžiais ir pan.
„Tačiau paspirtuką neštis rankoje ar vestis greta savęs leidžiama. Svarbu, kad tai netrikdytų apsipirkimo kitiems pirkėjams ir būtų atliekama saugiai. Tas pats galioja ir dviračiams“, – teigė L.Skersytė.
O štai prekybos tinklo „Norfa“ atstovas Darius Ryliškis atsakė kiek kitaip.
Jo teigimu, nėra ir negali būti oficialaus sąrašo, kuris apibrėžtų, kokių daiktų negalima įsinešti į parduotuvę.
„Toks sąrašas būtų begalinis. Pavyzdžiui, reikėtų rašyti, kad negalima įsinešti sprogmenų, bombų, ypač atominių, ar negalima įsivesti dramblių.
Absoliuti dauguma pirkėjų ateina į prekybos centrą apsipirkti ir jokių egzotinių daiktų su savimi nesineša“, – tendencijas apžvelgė jis.
D.Ryliškis taip pat pridūrė, kad ypatingus atvejus parduotuvių personalas sprendžia individualiai.
Galima sužinoti, kurios parduotuvės priima augintinius
Svarbu paminėti, kad į maisto parduotuves neįleisti šunų prekybininkus įpareigoja Europos Sąjungos (ES) higienos reglamentas.
Tačiau kitose erdvėse, kaip nurodoma draudimo bendrovės „If“ žiniasklaidai išplatintame pranešime, taisykles nustato patys prekybos centrai.
Sužinoti, kokios parduotuvės priima lankytojus su gyvūnais, galima prie prekybos vietos įėjimo, interneto svetainėje ar internetiniame puslapyje draugiskigyvunams.lt.
Tiesa, tuo atveju, jei šuo negalėtų kartu su šeimininku eiti į parduotuvę, augintinio nerekomenduojama palikti pririšto šalia parduotuvės durų. „If“ atstovė Joana Margytė pastebi, kad tokie gyvūnai tampa pažeidžiami vagystėms, smurtui ar oro sąlygoms, o laukimas karštyje ar šaltyje gali sukelti rimtų sveikatos problemų.
Tad jei prekybos centras nepriima augintinių, saugiausias variantas yra pasivaikščiojimą ir apsipirkimą planuoti atskirai.
