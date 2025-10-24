VMI siunčia žinią tūkstančiams gyventojų – sumokėti mokesčiui turite nepilną mėnesį

Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos bus siunčiamos klasikiniu paštu. Šiemet žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 17 d.
Apie 61 mln. eurų – tiek už šiuos metus turės sumokėti privačios žemės savininkai: 50 mln. eurų apskaičiuota sumokėti 790 tūkst. gyventojų, o beveik 11 mln. eurų – per 17 tūkst. įmonių.
„Popierines deklaracijas klasikiniu paštu išsiųsime maždaug 150 tūkst. žemės savininkų. Atkreipiame dėmesį į būtinybę gyventojams nurodyti teisingą savo gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu, kad deklaracijos juos pasiektų laiku.
Adresą galima pasitikrinti savo seniūnijose arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų. Tačiau yra viena išimtis – jei apskaičiuota mokėtina žemės mokesčio suma yra 2 eurai arba mažiau, tuomet žemės mokesčio deklaracija nesiunčiama ir žemės mokesčio mokėti nereikia“, – teigia VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Pernai, už 2024 m., buvo apskaičiuota apie 60,8 mln. eurų žemės mokesčio, kurį turėjo sumokėti 787 tūkst. žemės savininkų: maždaug 50,4 mln. eurų – gyventojai ir 10,4 mln. eurų – įmonės.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „Maxima LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai, paskambinę telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkę žemės mokesčio temą, gali sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą automatiniu pranešimu, nelaukdami eilėje. Norintiems apsilankyti VMI aptarnavimo padaliniuose, būtina išankstinė registracija VMI svetainėje arba numeriu +370 5 260 5060. Individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo taip pat teikiamos šiuo telefonu.
Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.