Vienas bankų didina įkainius: kokios paslaugos ir kiek brangs nuo kitų metų

Apie tai informuoti klientai.
„Informuojama, kad nuo 2026 metų sausio 1 dienos keisime kai kurių mūsų paslaugų įkainius“, – rašoma klientams adresuotuose laiškuose.
Pavyzdžiui, mokėjimo kortelės siuntimas Lietuvoje brangsta nuo 2 iki 2,42 euro, siuntimas į paštomatą – nuo 2,8 iki 3,39 euro, o kortelės išdavimas SEB banko skyriuje – nuo 5 iki 6,05 euro.
Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas taip pat brangsta nuo 5 iki 6,05 eurų.
Taip pat keičiasi ir kitų paslaugų kainos privatiems ir verslo klientams, jos skelbiamos SEB interneto svetainėje.
SEB įkainių didinimą aiškina ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimu, pagal kurį kai kurioms paslaugoms bus pradėtas taikyti 21 proc. šio mokesčio tarifas.
Bankas nurodo, kad turi 900 tūkst. privačių ir verslo klientų.
SEB bankas pernai uždirbo 322,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 8 proc. daugiau nei užpernai, kai jis siekė 299,1 mln. eurų.