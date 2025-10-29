Nuo kitų metų – pokyčiai VDU skaičiavimo tvarkoje: kas keisis

Pakeistas Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas suteikia aiškumo dėl VDU skaičiavimo: jame numatyta, kad į VDU įtraukiamos darbuotojui apskaičiuotos, o ne išmokėtos premijos.
Taip pat atsiranda aiškumas dėl mobiliųjų kelių transporto darbuotojų apskaitinio laikotarpio (4 ir 6 mėnesiai). Pakeitimai dėl budėjimo darbų sąrašo išplėtimo (papildyta technikais ir operatoriais) palies nedidelį skaičių darbuotojų, tačiau sudarys sąlygas geriau užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą tretiesiems asmenims bei kartu atlieps darbuotojų pageidavimus budėti paromis (sumažėja kelionės į darbą ir iš darbo išlaidos).
Suvienodinama socialinių paslaugų srities darbuotojų atostogų trukmė – numatomos 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) atostogos.
„Pakeitimai palies beveik 10 tūkst. socialinės srities darbuotojų, kurie dirba nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose. Jie užtikrins teisingumą ir lygias sąlygas socialinių paslaugų srityje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo vietos tipo. Darbo sudėtingumas nepriklauso nuo to, ar darbuotojas dirba stacionarioje ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Šiuo metu socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, turi teisę į 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) atostogas.
Tuo tarpu socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, taip pat socialinių paslaugų srities darbuotojai ir psichologai, dirbantys nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose su socialinę riziką patiriančiais suaugusiais asmenimis, šeimomis, asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ar teikiantys socialines paslaugas asmens namuose, gali atostogauti 25 arba 30 dienų, priklausomai nuo to, kiek dienų per savaitę jie dirba – penkias ar šešias.
Priimtas pakeitimas dėl atostogų suvienodinimo įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.