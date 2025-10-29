Skelbia, kaip Vėlinių savaitgalį dirbs „Luminor“ bankas: ne visur durys bus atviros

Spalio 31-ąją, penktadienį, Šiaulių prekybos centre „Akropolis“ veikiantis klientų konsultavimo centras dirbs įprastu laiku – nuo 10 iki 21 valandos. Kitų miestų „Luminor“ klientų konsultavimo centrai šią dieną veiks viena valanda trumpiau nei įprasta, o skambučių centras klientams bus pasiekiamas nuo 8 iki 20 valandos.
Lapkričio 1-ąją, šeštadienį, Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras taip pat dirbs nuo 10 iki 21 valandos, tačiau kiti klientų konsultavimo centrai nedirbs. Skambučių centras šią dieną klientų nekonsultuos, tačiau, esant būtinybei užblokuoti mokėjimo kortelę, tai bus galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
„Luminor“ ragina klientus iš anksto suplanuoti vizitus į klientų aptarnavimo centrus bei reikalingus bankinius veiksmus ir primena, kad daugelį paslaugų galima patogiai atlikti naudojantis interneto banku arba mobiliąja programėle bet kuriuo paros metu. Vietiniai ir tarptautiniai pavedimai šiuo laikotarpiu bus atliekami įprasta tvarka.
