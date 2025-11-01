Amerikiečiai įvertino pragyvenimo išlaidas viename Lietuvos mieste: skelbia, kokios prekės jiems čia per brangios

„Daugiausiai dėl to, kad mieste yra uostas, siūlantis geriausias pajamas. Darbai laivybos, krovos ir kitose susijusiose įmonėse yra pakankamai gerai apmokami, ypač jeigu užsitikrinate aukštas pozicijas jose – gyvensite gana patogiai“, – skelbia interneto svetainė travelsafe-abroad.com.
Joje taip pat pateikiama informacija, kiek Klaipėdoje kainuoja pragyvenimas bei specialiai apskaičiuotas indeksas (48,98 – aukščiau už vidurkį) aiškinama, kad ši reikšmė paremta tyrimų duomenimis ir vartotojų liudijimais. Skaičiavimai atlikti šiemet balandį.
Maisto kainos parduotuvėse vertinamos kaip kylančios, tačiau pabrėžiama prekių įvairovė ir jų prieinamumas ir dėl socialinės paramos.
„Kainos pamažu kyla, tačiau čia siūlomas platus maisto produktų asortimentas – nuo šviežių vaisių ir daržovių iki daugybės vietinių produktų. Žmonės gali valgyti pakankamai gerai, net jei neturi pakankamai pinigų, nes Lietuvoje juos remia valstybė“, – rašoma svetainėje.
Ji skelbia, kad Klaipėdoje restoranai yra brangūs, nors galima rasti skanaus maisto ir už 6 JAV dolerius (apie 5,17 euro remiantis lapkričio 1-osios valiutų santykiu tarptautinėse finansų rinkose).
Viešasis Klaipėdos transportas įvertintas kaip vienas iš gyvenimo šiame mieste pranašumų, jis „puikiai organizuotas, autobusai įprastai kursuoja pagal tvarkaraštį ir bilietai nebrangūs.“
Amerikiečiai skaičiavo ir komunalinius mokesčius – anot jų, gyvenant 85 kvadratinių metrų ploto bute už dujas, elektrą, šildymą ir atliekų tvarkymą teks mokėti apie 160 JAV dolerių (apie 138 eurus), išskiriama interneto kaina: „internetas Klaipėdoje yra labai greitas ir neįtikėtinai pigus, kainuoja apie 12 dolerių.“
Prie nebrangių paslaugų priskiriamas ir mėnesinis abonementas sporto klube, kuris, amerikiečių skaičiavimu, Klaipėdoje kainuoja apie 33 eurus.
Tuo metu batų ir drabužių kainos laikomos per brangiais.
„Kainos atitinka labiau pasiturinčių Europos miestų kainas. Geros kokybės džinsai, pavyzdžiui, „Levi's“, kainuoja daugiau nei 80 JAV dolerių – ir tai tikrai brangu, o kokybiški bėgimo bateliai – apie 90 dolerių.
Beje, apsipirkimas Klaipėdoje yra net brangesnis nei kituose Lietuvos miestuose“, – rašo travelsafe-abroad.com.
Eiliniai klaipėdiečiai ir nekilnojamojo turto rinkos ekspertai galėtų suabejoti amerikiečių skelbiama informacija apie butų nuomos kainas mieste.
Svetainė nurodo, jog kainos labai sparčiai didėja, bet tikrai „įkandamos“, o Klaipėdos centre galima išsinuomoti nedidelį vieno kambario butą už maždaug 350 JAV dolerių arba apie 300 eurų.
Kad svetainės duomenys gali šiek tiek prasilenkti su realybe, rodo ir kiti joje pateikti pavyzdžiai. Remiantis jais, bokalas pusės litro vietinio alaus nebrangiame restorane kainuoja apie 2,5 euro, o litras benzino – 1,12 euro.