Lietuvoje gyvenantis britas palygino maisto kainas pas mus ir JK: atsakymas nustebino

„Vis tikinama, kad Jungtinėje Karalystėje maistas pigesnis nei Lietuvoje, todėl imkime ir patikrinkime“, – ragino į prekybos tinklą „Lidl“ atvykęs tiktokeris.
Štai ką jis pamatė: gabalėlis sūrio – 2,79 svaro (3,18 euro) pas britus, kai Lietuvoje – 2,99 euro, graikiškas jogurtas atitinkamai 1,99 svaro (2,27 euro) ir 1,09 euro. Už du litrus pieno Jungtinėje Karalystėje sumokėsite 1,65 svaro (1,88 euro), kai Lietuvoje – 1,7 euro, kilogramas bulvių – 1,69 svaro (1,92 euro) ir 1,29 euro Lietuvoje, šilauogės Lietuvoje – 1,89, pas britus – 1,09 svaro (1,24 euro), kilogramas vištienos Lietuvoje – 7,49 euro, JK – 6,44 svaro (7,35 euro).
„Taigi, matyti, jog kainos Lietuvoje 6 proc. mažesnės“, – padarė išvadą Corey, pridūręs, kad konkrečiai šis pirkinių krepšelis Lietuvoje kainavo 1,26 euro mažiau.
