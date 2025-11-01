Konferencija
Lietuvoje gyvenantis britas palygino maisto kainas pas mus ir JK: atsakymas nustebino

2025 m. lapkričio 1 d. 10:17
Corey – britas, jau kuris laikas gyvenantis Lietuvoje. „TikTok“ socialiniame tinkle jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame lygino maisto produktų kainas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.
„Vis tikinama, kad Jungtinėje Karalystėje maistas pigesnis nei Lietuvoje, todėl imkime ir patikrinkime“, – ragino į prekybos tinklą „Lidl“ atvykęs tiktokeris.
Štai ką jis pamatė: gabalėlis sūrio – 2,79 svaro (3,18 euro) pas britus, kai Lietuvoje – 2,99 euro, graikiškas jogurtas atitinkamai 1,99 svaro (2,27 euro) ir 1,09 euro. Už du litrus pieno Jungtinėje Karalystėje sumokėsite 1,65 svaro (1,88 euro), kai Lietuvoje – 1,7 euro, kilogramas bulvių – 1,69 svaro (1,92 euro) ir 1,29 euro Lietuvoje, šilauogės Lietuvoje – 1,89, pas britus – 1,09 svaro (1,24 euro), kilogramas vištienos Lietuvoje – 7,49 euro, JK – 6,44 svaro (7,35 euro).
„Taigi, matyti, jog kainos Lietuvoje 6 proc. mažesnės“, – padarė išvadą Corey, pridūręs, kad konkrečiai šis pirkinių krepšelis Lietuvoje kainavo 1,26 euro mažiau.
