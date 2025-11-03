Tamsoje ir be šaldytuvo: gyventojai perpykę – ESO išjungė elektrą dešimčiai valandų ir paliko kaip stovi

Kad ir laikinas elektros tiekimo nutraukimas gyventojams sukelia nepatogumų. Tačiau ESO aiškina, jog atjungimai būtini, kad būtų galima saugiai atlikti tinklo modernizavimo ir priežiūros darbus, užtikrinančius patikimą elektros tiekimą ateityje.
Šiais laikais net kelios valandos be elektros – nemenkas išbandymas: neveikia kompiuteriai, nėra interneto, šviesos, neišeina pasikrauti telefono, o neveikiančiame šaldytuve ima gesti maisto produktai.
Be elektros visas gyvenimas sustojo
Spalio 27-ąją daugiau nei 440 ESO klientų Panevėžyje, gyvenančių Ateities ir Klaipėdos gatvėse, nuo 9 valandos ryto iki 17 val. 28 min. buvo be elektros.
Ateities gatvės gyventoja Eleonora pasakojo, kad be elektros buvę išties sunku.
„Juolab kad savaitgalį įsigaliojo žiemos laikas ir pirmadienį jau po 16 valandos pradėjo temti. Mūsų namuose visi prietaisai priklauso nuo elektros, todėl neveikė niekas, net bijojau kalbėti mobiliuoju telefonu – galėjo išsikrauti. Kol buvo šviesu, tvarkiausi namuose, bet, pradėjus temti, teko užsidegti žvakes. Šuniui žvakės nelabai patiko. Žinoma, buvome perspėti, jog elektra bus išjungta, bet negalvojome, kad taip ilgai“, – kalbėjo moteris.
Ji pridūrė, kad ir kitą dieną prie elektros pastotės matė dirbančius darbininkus, todėl nerimavo, jog elektra vėl gali būti atjungta.
ESO: atjungimai būtini dėl saugumo
ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė paaiškino, kad planiniai atjungimai būtini dėl darbuotojų saugos ir siekiant apsaugoti įrenginius.
„Vykdant kai kuriuos darbus tinkle, privalome laikinai nutraukti elektros energijos tiekimą, nes neatjungus įtampos darbai negali būti vykdomi. Spalio 27 d. Ateities gatvėje vyko planinė rekonstrukcija, todėl, siekiant užtikrinti darbuotojų ir įrenginių apsaugą, buvo būtina laikinai nutraukti tiekimą. Elektros tiekimas buvo sustabdytas nuo 9 iki 17 val. 28 min.“, – sakė R.Juodkienė.
Pasak jos, kompensacijos gyventojams nenumatytos, nes apie planinius atjungimus pranešama iš anksto – likus bent penkioms dienoms iki darbų pradžios. Gyventojai gauna ir priminimą dieną prieš atjungimą.
Tinklo modernizavimo darbai
Anot ESO atstovės, spalio 27 d. TR-260 pastotėje vyko tinklo modernizavimo darbai – atnaujinta įranga ir elektros jungtys, kad tiekimas gyventojams būtų patikimesnis.
„Darbai jau baigti, todėl laikinų elektros tiekimo nutraukimų Ateities ir Klaipėdos gatvių gyventojams neplanuojame. Kniaudiškių gatvėje rekonstrukcija tęsiasi iki lapkričio 3 d., tačiau ji gyventojų nepaveiks“, – patikino R.Juodkienė.
Ji taip pat informavo, kad nuo lapkričio 1 iki vasario 28 d. planiniai atjungimai bus ribojami – išskyrus avarinius darbus, jie negalės trukti ilgiau nei šešias valandas.
„Visiškai stabdyti planinių darbų žiemą negalime, nes turime prijungti naujus vartotojus ir užtikrinti patikimą tiekimą. Kai dėl įvairių priežasčių elektros tiekimas turi būti užtikrintas nepertraukiamai, laikinai atvežamas ir pastatomas generatorius. Informaciją apie atjungimus visada galima rasti specialiame ESO žemėlapyje“, – teigė ESO atstovė.
Vis dėlto, kaip pažymi naujienų portalo JP skaitytoja, šįkart generatorius nebuvo pastatytas, o pusė tūkstančio panevėžiečių visą dieną liko tamsoje ir be elektros prietaisų.
