Turkijos oro uostai muša išprotėjimo dugną: už 0,2 l buteliuką vandens – 10 eurų

Pusė litro alaus – 19 eurų, kito gamintojo 0,33 alaus buteliukas – 18,5 euro. Už pilstomo alaus 0,33 litro bokalą prašo 11,5–13 eurų, už pusę litro – 14–15 eurų, už 0,7 litro – 15,5–16,5 euro.
Šiais metais Italijos laikraštis „Corriere della Sera“ atlikta analizė parodė, kad Stambulo oro uostas yra brangiausias Europoje, kai lyginamos maisto ir gėrimų kainos. Kainos čia pribloškia, ypač kai kalbama apie tuos pirkinius, kuriuos keliautojai paprastai laiko prieinamais.
Štai „Big Mac“, kainuoja apie 21,5 euro, „Burger King Whopper“ kompleksas – 22–26,50 euro, „Efes“ alus – 17,5 euro, kai mieste jo galima rasti už 1,5 euro, arba kitaip – tai 1067 proc. brangiau, 550 ml „Fiji“ vandens buteliukas – 6–9 eurai, „Starbucks“ kava – 6–10 eurų, kruasanas – 8–16,5 euro, keturi vištų sparneliai su „Coca-Cola“ ir bulvytėmis – 17,5 euro.
Palyginus su kitais Europos oro uostais, skirtumas – akivaizdus. Pavyzdžiui, Frankfurto oro uoste (Vokietija) vanduo kainuoja 4,75 euro, Berlyne – 5,9 euro. „dailymail.co.uk“ papildo: vienas bananas Stambulo oro uoste kainuoja 6 eurus, 90 gramų lazanijos gabalėlis – 24,5 euro.
Keliautoja Katy Maclure dalijosi patirtimi, kad ne ką mažesnės kainos nei pagrindiniame Istambulo oro uoste – ir „Sabiha Gökçen International“ oro uoste, kuris yra vidaus maršrutų ir Turkijos pigių skrydžių bendrovės „Pegasus“ centras. Ir čia mėsainis kainavo 20 svarų, „Subway“ salotos – 15 svarų. „O apie alų net nesvarstykite!“, – rašė ji „members.jacksflightclub.com“.
K.Maclure pataria: Tarptautiniame Stambulo oro uoste – sočiai vandens fontanėlių, todėl neprašausite atsinešę tuščią talpą, kurią galėsite čia pat prisipildyti. Tiesa, tai negalioja keliaujant per „Sabiha Gökçen“.
