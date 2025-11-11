Jau skaičiuoja, kiek Lietuvos gyventojai šiemet išleis kalėdiniam stalui

Spalį „Lidl Lietuva“ užsakymu bendrovė „Norstat“ atliko tyrimą, kuris atskleidė, kad pusė apklaustųjų Kalėdų stalui planuoja išleisti panašią sumą kaip pernai ar šiek tiek daugiau. 16 proc. Lietuvos gyventojų šiemet numatė šiek tiek mažesnį biudžetą, 4 proc. šiais metais planuoja ženkliai sumažinti savo išlaidas, o 3 proc. – išleisti ženkliai daugiau. Ketvirtadalis apklausos dalyvių pripažino, kad išlaidų iš anksto neplanuoja.
„Vienu pagrindinių švenčių akcentų neabejotinai išlieka kalėdinis meniu, kuriam 29 proc. šalies gyventojų planuoja skirti iki 100 eurų, pernai tokią sumą išleisti planavo 36 proc. gyventojų. Šiek tiek didesnį biudžetą – nuo 101 iki 150 eurų – kalėdinėms vaišėms planuoja skirti 22 proc. gyventojų, tokia pati dalis apklaustųjų kaip ir pernai“, – sako „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Šiek tiek augo ir gyventojų dalis, planuojanti gausesnį šventinį stalą. Kalėdų vaišėms nuo 151 Eur iki 200 Eur planuoja išleisti 17 proc. apklaustųjų, lyginant su pernai 14 proc., o daugiau nei 200 Eur – 10 proc. gyventojų, lyginant su pernai 7 proc.
Pasiruošimas prasideda jau lapkritį
„Mūsų klientai vis dažniau šventėms ruošiasi nuosekliai – planuoja biudžetą, išlaidas paskirsto keliais etapais ir ieško pasiūlymų, kurie leidžia sutaupyti. Dėl šios priežasties kalėdinės prekybos sezoną šiemet pradėjome paskutinę spalio savaitę, kad klientai galėtų iš anksto rasti reikalingus produktus ir dovanų idėjas, o pasiruošimas šventėms būtų sklandesnis ir apgalvotas“, – dalinasi „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas.
Tyrimas atskleidė, kad pagrindinės ankstyvo pasirengimo priežastys – noras išvengti paskutinės minutės skubėjimo – taip nurodė 59 proc. apklaustųjų. Trečdalis gyventojų dovanas ir kitus kalėdinius pirkinius planuoja anksčiau tam, kad išlaidas galėtų paskirstyti per ilgesnį laikotarpį.
A. Bubnelis pabrėžia, kad Lietuvos gyventojams itin svarbu, kas bus patiekta ant kalėdinio stalo, tačiau jie tai stengiasi daryti protingai. Pavyzdžiui, 37 proc. stengiasi ilgai negendančius produktus nusipirkti iš anksto. Tai rodo, kad žmonės vertina kokybišką maistą ir siekia švenčių metu išlaikyti tradicinį gausos jausmą, tačiau tuo pačiu ieško geros kokybės už žemą kainą.
Remiantis tyrimo rezultatais, renkantis maisto produktus, net 71 proc. apklaustųjų dėmesį atkreipia į kokybę, 63 proc. – kainą, o 46 proc. – šviežumą.
Internetinę apklausą Kalėdų tema „Lidl Lietuva“ užsakymu atliko bendrovė „Norstat“. Spalio mėnesį vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 Lietuvos gyventojų.