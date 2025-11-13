VMI siunčia priminimus gyventojams – liko vos kelios dienos mokesčiui sumokėti

Paskutiniąją dieną, lapkričio 17-ąją, dar nesumokėjusiems gyventojams VMI planuoja į mobiliuosius telefonus išsiųsti SMS žinutes su priminimu, jei šiems žemės savininkams mokėtina suma apskaičiuota daugiau nei 10 eurų.
„Iki šios dienos žemės mokestį jau sumokėjo apie 517 tūkst. gyventojų, kurie savivaldybių biudžetus papildė 31,3 mln. eurų arba 65 proc. ir 8,2 tūkst. įmonių, kurių sumokėta suma – 4,6 mln. eurų arba 46 proc.
Iš viso už 2025 metus privačios žemės savininkams paskaičiuota sumokėti apie 61 mln. eurų: 790 tūkst. gyventojų turi sumokėti 50 mln. eurų, o per 17 tūkst. įmonių – beveik 11 mln. eurų žemės mokesčio“, – teigia VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis akcentuodamas, kad žemės mokesčio mokėtojų aktyvumas panašus, kaip ir praėjusiais metais.
Pernai žemės mokestį laiku, iki lapkričio 15 d., sumokėjo 81 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių, atitinkamai 85 proc. ir 92 proc. apskaičiuotos sumos.
VMI primena, kad žemės mokesčio deklaracijas įmonės ir gyventojai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos buvo išsiųstos klasikiniu paštu.
Ką daryti negavus deklaracijos?
„Labai svarbu, jog tie gyventojai, kurie nesinaudoja e. paslaugomis, pasitikrintų, ar jų nurodytas adresas yra tikslus. Pasitaiko atvejų, kai laiškai nepasiekia gyventojų būtent dėl šios priežasties, t. y. netiksliai nurodyto gyvenamosios vietos adreso – būtinas pašto kodas, vietovė, gatvė, namo numeris. Pasitikrinti šią informaciją galima seniūnijoje arba prisijungus prie el. valdžios vartų platformos.
Jei gyventojas turėjo, bet negavo popierinės žemės mokesčio deklaracijos, tuomet visuomet galima kreiptis į VMI ir pasiteirauti dėl mokesčio paskambinus telefonu +370 5 260 5060“, – primena VMI vadovės pavaduotojas.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose.
Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011. Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.