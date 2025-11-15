K. Vaitiekūnas įžvelgia „Nemuno aušros“ keliamų rizikų: žadėti papildomas biudžeto išlaidas – neatsakinga

„Kiekvienas pasiūlymas, jeigu ateina be lėšų šaltinio, iš finansų ministro varpinės jis kelia riziką, nes tuomet reikėtų tiesiog pažeisti fiskalinio tvarumo taisykles.
Tai sukeltų nepamatuojamas pasekmes, kurios tikrai būtų su minuso neigiamu ženklu, o ne teigiamu, kurio buvo tikimasi teikiant tokį pasiūlymą“, – paklaustas, ar įžvelgia „Nemuno aušros“ keliamų rizikų, laidoje „ELTA kampas“ teigė K. Vaitiekūnas.
„Ji (rizika – ELTA) labai rimta, dabar ta situacija labai įtempta. Ir geopolitinė situacija, ir ekonominė situacija (...) Dabar žmonėms žadėti papildomas tų žmonių pajamas ir biudžeto išlaidas – nėra atsakinga“, – akcentavo jis.
Ministro vertinimu, „aušriečių“ keliamą riziką galima sumažinti ieškant bendro sutarimo su koalicijos partneriais.
„Dabartiniame etape tai yra derybos, kalbėjimasis ir bendro susitarimo ieškojimas. Manau, kad šiame etape reikia ieškoti bendro sutarimo“, – tikino jis.
Visgi, K. Vaitiekūnas neatmeta, kad dėl besitęsiančios „aušriečių“ lyderio kritikos strateginėms valstybės sritims, socialdemokratai gali pakeisti nuomonę dėl dabartinės koalicijos sutarties.
„Visko gali atsitikti. Iš tiesų yra kritikuojamos strateginės sritys, kritikuojama užsienio politika, kuri pas mus yra nuosekli ir nesikeičianti daugiau nei tris dešimtmečius, yra dalinai kritikuojama gynybos sritis. Niekad negirdėjome, kad nereikia gynybos, bet kitoks matymas yra, kitokie prioritetai. Ši kritika yra ganėtinai stambus ir didelis dalykas, kurio reikėtų išvengti“, – akcentavo jis.
Ministras laukia kritikos strėlių iš Žemaitaičio
Pastaruoju metu R. Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį, K. Vaitiekūnas neslepia, jog tikisi sulaukti ir į jo pusę skriesiančių priekaištų. Visgi, pasak jo, nepasitenkinimą ministrais koalicijos nariai turėtų išsakyti ne viešai, o valdančiųjų gretose.
„Laukiu savo eilės, laukiu tų (kritikos – ELTA) strėlių. Žinoma, kritika ir turėtų likti koalicijos viduje. Koalicijos viduje tokia kritika ir diskusijos yra visiškai normalu, kai tai daroma viešai – tada peržengia tas normalumo ribas“, – sakė ministras.
Visgi, nepaisant R. Žemaitaičio pareiškimų apie užsienio politiką ir kritikos biudžetui, K. Vaitiekūno vertinimu, lyderystę koalicijoje išlaiko socialdemokratai.
„Žemaitaitis tiesiog yra daug kalbantis politikas, apie daug temų kalbantis, dažnai turintis ganėtinai kontroversiškas nuomones ir išsakantis jas labai ypatingu būdu. Jis gali atkreipti į save didelį dėmesį, bet galios ir svorio centras vis tiek yra pas socialdemokratų partiją ir šiuo metu Vyriausybei vadovaujančią premjerę“, – sakė politikas.
„Tai yra garsiai kalbantis ir gerai girdimas politikas, mokantis komunikuoti, bet jis neturi to svorio centro, kurį turi socialdemokratai“, – pabrėžė K. Vaitiekūnas
Tuo metu jo tėvui, buvusiam užsienio reikalų ministrui, signatarui Petrui Vaitiekūnui matant bejėgystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), pats K. Vaitiekūnas su tokiais pastebėjimais nesutinka.
„Ne, nesigailiu (sprendimo stoti į LSDP – ELTA). Pats jis bejėgystė“, – juokavo ministras.
Koalicijos likimas gali priklausyti nuo balsavimo dėl biudžeto
R. Žemaitaičiui užsiminus, kad jo vadovaujami „aušriečiai“ gali nepalaikyti biudžeto projekto, jei nebus atliepti jų lūkesčiai, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokiu atveju teks konstatuoti, kad koalicija neveikia.
Savo ruožtu K. Vaitiekūnas sako sutinkantis su partijos pirmininko teiginiais, o R. Žemaitaičio pasisakymus apie biudžetą vertinantis neigiamai.
„Partnerių palaikymas, be abejo, kad yra labai svarbus, todėl tokios komunikacijos negali vertinti teigiamai. Kiekvienas Seimo narys turi teisę ir galią pateikti savo pasiūlymus ir juos pristatyti visuomenei. Manau, kad tai yra toks būdas tą padaryti, bet jo teigiamai vertinti negalėčiau“, – paklaustas, ar tokių R. Žemaitaičio pareiškimų nelaiko šantažu, atsakė ministras.
„Pilnai pritariu tam, ką pasakė Sinkevičius. Manau, kad biudžetas yra būtent tas metas, kai koalicija turi sueiti ir dirbti kartu. Jeigu nėra sutarimo, jeigu skirtingai yra matomos strateginės šalies raidos kryptys – tada tolimesnis darbas gali būti labai sudėtingas“, – pabrėžė jis.
Pasak ministro, koalicija galėtų būti performuojama net ir tuo atveju, jei biudžetas sulauktų pakankamo palaikymo Seime be „aušriečių“ balsų.
„Nelabai įsivaizduoju, kaip toliau būtų galima dirbti. Jei žmogus arba partija nepalaiko biudžeto, bet toliau nori dirbti pagal tai, kas jam netinka – kaip jis galėtų likti ir dirbti? Aš iš jo pusės nebematyčiau galimybės to daryti“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
ELTA primena, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis teigė negarantuojantis, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
Savo ruožtu socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
