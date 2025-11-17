M. Sinkevičius apie parlamentarų iniciatyvas dėl biudžeto pakeitimų: „Pageidavimų ir norų – kaip Kalėdų seneliui“

„Pageidavimų ir norų – kaip Kalėdų seneliui, bet, deja, tas biudžetas nėra Kalėdų senelio maišas, iš kurio gali be pertraukų imti ir imti eurus ir viską finansuoti. Deja, teks subalansuoti biudžetą ir tai reiškia, kad (…) turbūt didesnė dalis norų nebus realizuota“, – pirmadienį LRT televizijai sakė LSDP vadovas.
„Bet galima pasidžiaugti, kad prioritetas visose šiose diskusijose ir improvizacijose ar papildomuose noruose išlieka neliečiamas saugumo, gynybos finansavimas, tam tikros saugumo garantijos ir socialiniai dalykai, tokie kaip minimali mėnesinė alga, kuri taip pat kyla.
Kitaip tariant, aš manau, kad vektorius diskusijose dėl biudžeto liks nepakitęs ir biudžetą mes sugebėsime po įtemptų diskusijų, pasiūlymų ir jų nagrinėjimo vis tik priimti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pirmadienį vykusiame neeiliniame posėdyje svarstė kitų komitetų siūlymus 2026 m. valstybės biudžeto projektui ir Vyriausybei perdavė priimti sprendimus dėl didžiosios jų dalies. Bendra šių siūlymų vertė viršija 0,5 mlrd. eurų.