Šio mokesčio mokėjimo terminas baigėsi – nuo lapkričio 18 d. VMI skaičiuoja delspinigius

„Dėkojame gyventojams ir įmonėms, nelaukusiems paskutinės dienos ir žemės mokestį sumokėjusiems laiku. Tie žemės savininkai, kuriems to padaryti nepavyko, turėtų nedelsti ir mokestį sumokėti kaip įmanoma greičiau.
Nuo šiandien už kiekvieną pradelstą dieną pradedami skaičiuoti 0,026 proc. delspinigiai“, – teigia VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis akcentuodamas, kad turintieji finansinių sunkumų visada gali kreiptis į VMI dėl didesnės nei 125 eurų mokesčio sumos išdėstymo dalimis, t. y. sudarant mokestinės paskolos sutartį. Ją sudarius, kiekvieną mėnesį yra mokamos palūkanos – 0,007 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Pernai žemės mokestį laiku sumokėjo 81 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių, atitinkamai 85 proc. ir 92 proc. apskaičiuotos sumos.
Iš viso už 2025 metus privačios žemės savininkams buvo paskaičiuota sumokėti apie 61 mln. eurų: 790 tūkst. gyventojų turi sumokėti 50 mln. eurų, o per 17 tūkst. įmonių – beveik 11 mln. eurų žemės mokesčio.
VMI primena, kad žemės mokesčio deklaracijas įmonės ir gyventojai gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos buvo išsiųstos klasikiniu paštu.
Jei gyventojas turėjo, bet negavo popierinės žemės mokesčio deklaracijos, tuomet visuomet galima kreiptis į VMI ir pasiteirauti dėl mokesčio paskambinus telefonu +370 5 260 5060.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)MokesčiaiŽemės mokestis
Rodyti daugiau žymių