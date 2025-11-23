Nusivylę augančiomis kainomis senjorai viską pardavė ir išvyko į „Europos Maldyvus“: visgi rojus turi savo trūkumų

Ilgus metus Oregone gyvenę senjorai jautėsi išsekę. Įprastos išlaidos nuolat augo, todėl, išėję į pensiją, jie priėmė radikalų sprendimą: pardavė automobilius, namą, meno kolekciją ir išvyko į pasaulį ieškoti vietos, kur būtų lengviau gyventi.
Jie yra aplankę ar gyvenę daugiau nei dešimtyje šalių, tarp jų – Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Meksikoje ir Argentinoje, tačiau šiuo metu apsistojo Albanijoje.
Prakalbo apie iššūkius
Dabar Sandra ir Jeffas gyvena Sarandėje – vaizdingoje pajūrio vietovėje, garsėjančioje balto smėlio paplūdimiais, skaidriu vandeniu ir lėtesniu gyvenimo tempu. Jiems patinka, kad čia pragyvenimas – gerokai pigesnis nei JAV, o kasdienis ritmas – ramesnis.
Šią vietovę „National Geographic Society“ yra pavadinusi „Europos Maldyvais“. Albanijos rivjera garsėja baltu smėliu nusėtais paplūdimiais, senovinėmis vietovėmis ir vaizdingais miesteliais.
Tačiau, nepaisant nuostabios aplinkos ir žymiai mažesnių pragyvenimo išlaidų, Sandra ir Jeffas išskyrė du didelius naujo gyvenimo trūkumus. Kalbėdamas su „Business Insider“, Jeffas pripažino, kad didžiausi iššūkiai jiems – priprasti prie naujos valiutos (Albanijos lekas) ir kalbos.
„Tenka naudotis kita valiuta ir kalba. Todėl kiekvienas apsipirkimas parduotuvėje reikalauja šiek tiek daugiau pastangų. JAV galėjau užsukti į „Kroger“ (beveik 3 tūkst. parduotuvių turintį tinklą), perskaityti kiekvieną etiketę ir iškart suprasti, ką perku. Čia kartą paėmiau tai, kas atrodė kaip kumpio pakuotė, bet tikrai nebuvo. Tokie maži dalykai žmones ilgainiui pradeda erzinti, ir tai kaupiasi“, – sakė jis.
Mėgaujasi naujo gyvenimo privalumais
Vis dėlto, nepaisant šių iššūkių, pora mėgaujasi teikiamais naujo gyvenimo privalumais. Jeffas sako, kad didžiausias pliusas – ramesnis gyvenimo ritmas. Vietiniai, anot jo, atrodo „mažiau skubantys ir mažiau įsitempę“.
Sandra tikina, kad „stresas tiesiog išgaravo“, kai tik jie išvyko iš Amerikos. Ji pripažįsta, kad ilgą laikė buvo „darboholikė“. Iš pradžių norėjo tęsti darbus keliaudama, nes „labai mėgo savo darbą“, tačiau po 6–9 mėnesių galiausiai darbą metė.
Dar vienas poros išskirtas privalumas – gerokai mažesnės būsto ir medicininės priežiūros išlaidos bei sveikesnė mityba nei ta, prie kurios buvo įpratę JAV.
Visgi jie pripažįsta, kad visada išlieka ilgesys artimiesiems.
Albanijoje nuo gegužės iki rugsėjo vidutinė temperatūra siekia apie 28 laipsnius, o kainos palankesnės, palyginti su kaimyninėmis Europos šalimis, tokiomis kaip Italija, Ispanija, Portugalija ar Graikija.
