Rekordiniai atlyginimai: šio miesto gyventojams gali pavydėti net prezidentas

2025 m. lapkričio 25 d. 17:18
Valdas Pryšmantas
Spalį didžiausius atlyginimus Klaipėdoje mokėjo pasauliniam jūrinių konteinerių gabenimo verslui atstovaujanti įmonė.
Klaipėdoje įsikūrusios „Transocean Lietuva“ šešių darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo 18,9 tūkst. eurų iki mokesčių, rodo „Sodros“ duomenys. Jos skaičiuoklės duomenimis, į rankas tai būtų beveik 11,5 tūkst. eurų.
Tai šeštas pagal dydį spalį Lietuvoje išmokėtų atlyginimų vidurkis. Įdomu tai, kad šie darbuotojai gavo didesnes algas nei Lietuvos prezidentas, kuriam, Prezidentūros duomenimis, šį ketvirtį mokama 10,4 tūkst. eurų alga iki mokesčių, o juos atskaičius – apie 6,4 tūkst. eurų.
„Transocean Lietuva“ yra išskirtinė Japonijos jūrinių konteinerių gabenimo kompanijos „Ocean Network Express“ atstovė Lietuvoje. Visas Klaipėdos bendrovės akcijas kontroliuoja Estijoje registruota „Transocean Eesti“.
Į didžiausias algas spalį išmokėjusių šalies bendrovių 50-uką taip pat pateko Klaipėdos bendrovė „RNDV Holding“. Devynių jos darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 11 tūkst. eurų iki mokesčių (apie 6,7 tūkst. į rankas).
Šio lietuviško kapitalo įmonės veikla – statybų ir kitų verslų valdymas.
Pagal šį rodiklį „RNDV Holding“ šalyje užėmė 23 vietą.
Atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skaičiuojami įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas.
Didžiausią algą Lietuvoje spalį mokėjo Vilniaus programinės įrangos kūrėja „Wannaby“ – dviem jos darbuotojams išmokėta vidutiniškai po 50,9 tūkst., sostinėje esanti konsultacijos paslaugų bendrovė „Utilitas Wind“ (6 darbuotojai) – po 28,5 tūkst., o JAV technologijų milžinės „Google“ atstovybės Lietuvoje 19 darbuotojų – po 21,7 tūkst. eurų iki mokesčių.
