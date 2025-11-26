Prekybos tinklas skelbia atnaujinęs taromatų sistemą: kaip nuo šiol gausite užstatą už tarą

Nuo lapkričio mėnesio 26 dienos grąžindami tarą klientai galės pasirinkti, ar nori atsispausdinti popierinį, ar į „Lidl Plus“ programėlę gauti skaitmeninį kvitą. Pasak „Lidl Lietuva“ pardavimų organizavimo departamento vadovės Jolitos Savičiūtės, toks sprendimas – dar vienas žingsnis patogumo ir paprastesnės klientų patirties link.
„Skaitmeninis kvitas leidžia dar patogiau atgauti pinigus už priduotą tarą – mažesnė tikimybė jį pamiršti ar pamesti, kadangi visi duomenys išlieka „Lidl Plus“ programėlėje. Norint gauti skaitmeninį kvitą, klientas turės nuskenuoti QR kodą taromato ekrane ir už tarą atgauti pinigai bus automatiškai pervesti į jo „Lidl Plus“ paskyrą.
Tuomet kasose klientas galės atsiskaityti sukauptais pinigais. Jis taip pat galės pasirinkti, ar nori panaudoti visus turimus taromatų kvitus, ar tik dalį jų“, – sako J.Savičiūtė.
Pasak „Lidl Lietuva“ pardavimų organizavimo departamento vadovės, nuskenavus QR kodą, visos funkcijos išlieka tokios pačios kaip ir su popieriniu kvitu. Atsiskaityti už pirkinius taromato kvitu bus galima savitarnos kasose, o įprastinėse kasose išlieka galimybė tiek atgauti už tarą surinktą sumą grynaisiais, tiek panaudoti ją atsiskaitymo metu.
Nesinaudojantiems „Lidl Plus“ programėle, taros grąžinimo procesas nesikeis – taromatuose klientai gali pasirinkti spausdinti popierinį kvitą. Tiek popieriniu, tiek skaitmeniniu kvitu bus galima pasinaudoti visose „Lidl“ parduotuvėse, nepriklausomai nuo to, kurioje iš jų tara buvo priduota.
Plečia veiklos skaitmenizaciją ir skatina apsipirkti tvariau
Šiuo žingsniu „Lidl“ ir toliau skatina klientus priimti aplinkai draugiškesnius sprendimus, taip užtikrinant ne tik tvaresnį gyvenimo būdą, bet ir apsiperkant paprasčiau bei efektyviau.
„Per metus vien tik taromatų kvitams sunaudojama apie 1 toną tona popieriaus. Dažniausiai tai yra vienkartinis lapelis, kuris po apsipirkimo nugula šiukšlių dėžėje. Galimybė atsisakyti popierinių kvitų taromatuose ne tik padeda priimti tvaresnius sprendimus, bet ir palengvina klientų patirtį – reikalinga informacija visada pasiekiama „Lidl Plus“ programėlėje“, – akcentuoja J.Savičiūtė.
Skaitmeninis užstato kvitas – ne vienintelis „Lidl“ žingsnis mažinant popieriaus atliekų kiekį. Visose tinklo parduotuvėse šalyje jau kurį laiką naudojamos elektroninės kainų etiketės, o „Lidl Plus“ naudotojai gali pasirinkti nebespausdinti apsipirkimo kvito. Tai nuosekli prekybos tinklo skaitmenizacijos kryptis, padedanti taupyti išteklius ir prisidėti prie tvaresnio vartojimo.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
