„Sodra“ skelbia, kada gruodį šventėms laukti pensijų ir išmokų: kai kas iškart gaus dvi

Tėvai, globėjai ar seneliai, kurie augina vaikus iki dvejų metų ir gauna vaiko priežiūros išmokas, gruodį jas gaus du kartus. Gruodžio 15 d., kaip įprasta, bus išmokėtos lėšos už lapkritį, o mėnesio pabaigoje, gruodžio 29 d., bus pervestos išmokos už gruodį.
Dėl to sausio mėnesį vaiko priežiūros išmoka už gruodį nebebus mokama, o kita išmoka gavėjus pasieks vasarį. Jos už lapkritį bus išmokėtos gruodžio 15 d., už gruodį – gruodžio 29 d.
Nedarbo išmoka bus išmokėta gruodžio 19 d., o vaiko išlaikymo gruodžio 22 d.
Šalpos – per kredito įstaigas – gruodžio 12 d., o pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – gruodžio 10–26 d. Atsiėmimas Lietuvos pašte – gruodžio 10–26 d.
Pensijų anuitetų gyventojai turėtų laukti gruodžio 23 d., o išankstinės senatvės pensijos gruodžio 19 d.
Ligos išmokos išmokamos per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, o motinystės – per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės išmokų galima laukti per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos, o ilgalaikio darbo – per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijos
„Sodra“ ragina atkreipti dėmesį, kad jeigu pensija paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – ji mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija paskirta po 2024 m. sausio 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija mokama 7–12 mėnesio dienomis, gruodžio mėnesį jos bus mokamos taip:
Swedbank:
Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gruodžio 10 d.
Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – gruodžio 11 d.
Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – gruodžio 12 d.
Artea (Šiaulių bankas):
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gruodžio 8 d.
Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gruodžio 9 d.
Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – gruodžio 10 d.
Luminor (buvęs DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gruodžio 9 d.
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – gruodžio 10 d.
Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gruodžio 11 d.
SEB:
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gruodžio 9 d.
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gruodžio 10 d.
Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – gruodžio 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – gruodžio 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – gruodžio 15 d.
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – gruodžio 16 d.
Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – gruodžio 17 d.
Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – gruodžio 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – gruodžio 10–26 d.