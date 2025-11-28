R. Pocius: visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams – ne kitų gyventojų sąskaita

Pagal Vyriausybės sprendimą, visuomeninės elektros kaina pažeidžiamiems vartotojams mažinama naudojant dalį 2022–2023 m. elektros gamintojų pajamų perviršio.
„Kitiems vartotojams šita našta negula, nes kai buvo surinkti viršpelniai – 13 mln. eurų – ir jie yra dabar grąžinami būtent pažiedžiamiems vartotojams. (…) Šita schema yra numatoma būtent ilguoju laikotarpiu, Vyriausybės sprendimas numato, kad tie 13 mln. eurų bus išdėlioti iki dabar numatyto liberalizavimo pabaigos“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Pocius.
Papildomos lėšos buvo surinktos iš tų gamintojų, kurių pardavimo kainos viršijo 180 eurų už megavatvalandę (arba 18 centus už kWh).
Seimas dar balandį leido didesniam skaičiui vartotojų elektrą už valstybės reguliuotojo nustatomą kainą įsigyti ilgiau – iki 2030-ųjų.
Pagal ankstesnę tvarką trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas, kai visi vartotojai turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, turėjo trukti iki 2025-ųjų pabaigos.
Anot R. Pociaus, kadangi kainai mažinti bus naudojamos lėšos, surinktos iš elektros gamintojų viršpelnio, pigesnė elektra pažeidžiamiems vartotojams nekainuos visai elektros sistemai.
„Kitaip sakant – tai tvaru, ilgalaikiška ir ne kitų vartotojų sąskaita“, – teigė VERT vadovas.
Kaip nusprendė reguliuotojas, pažeidžiamiems vartotojams visuomeninė elektra turint standartinį vienos laiko zonos tarifą nuo sausio pigs 2,5 centais (12,2 proc.) – iki 18 centų už kWh (su PVM).
Pažeidžiamiems vartotojams, kurie turi dviejų laiko zonų standartinio plano „dieninį“ tarifą, elektra pigs 2,8 centų (12,02 proc.) – iki 20,5 centų už kWh (su PVM), „naktinį“ – 0,9 centų (6,52 proc.) iki 12,9 centų už kWh.
„Pažeidžiami vartotojai galėtų vidutiniškai sutaupyti iki 2,5 euro per mėnesį“, – teigė VERT vadovas.
Standartinio vienos laiko zonos planą turintys gyventojai nuo sausio mokės 1,5 cento (7,32 proc.) daugiau – 22 centus už kilovatvalandę (kWh) elektros (su PVM).
Dviejų laiko zonų standartinio plano „dieninis“ tarifas didės 2,5 cento (10,73 proc.) – iki 25,8 centų už kWh (su PVM), „naktinis“ – 1,8 cento (13,04 proc.) iki 15,6 centų už kWh (su PVM).
Anot R. Pociaus, visuomeninio elektros tiekimo sąskaita ne pažeidžiamiems vartotojams nuo sausio galėtų augti iki 1,5 euro per mėnesį.
„Skirtingai pagal vartojimą – nes iki 1 tūkst. kWh, vienos kilovatvalandės kaina išauga 1,5 cento, tai maksimaliai, kiek sąskaita gali išaugti, yra 1,5 euro“, – aiškino VERT vadovas.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektra teikiama iki 1 tūkst. kWh per metus suvartojantiems gyventojams bei tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia.
Po Seimo priimtų pakeitimų VERT diferencijuotą tarifą pažeidžiamiems vartotojams pradeda taikyti pirmą kartą.
VERT naujus tiek visuomeninės elektros, tiek dujų tarifus 2026-ųjų pirmajam pusmečiui patvirtino penktadienio posėdyje. Gamtinių dujų vartotojams kaina nuo sausio taip pat turėtų mažėti.
