Registrų centras siunčia žinią kiliems tūkstančiams organizacijų – ragina paskubėti teikiant ataskaitas

„Paramos gavėjo statusas organizacijoms yra būtinas atributas norint rinkti paramą iš gyventojų ar verslo subjektų ir už gautas pajamas nemokėti pajamų mokesčio.
Kitaip tariant, be paramos gavėjo statuso dalies organizacijų veikla praktiškai gali būti paralyžiuota, – sako Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė. – Taigi, norėdamos išsaugoti turimą paramos gavėjo statusą organizacijos turėtų laiku pateikti savo metines veiklos ataskaitas. Deja, bet šiai dienai to nėra padariusi nemaža dalis organizacijų.“
Registrų centro duomenimis, šiuo metu savo finansinių ataskaitų už 2024 metus dar nėra pateikę apie 2,6 tūkst. įvairių organizacijų (viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų, asociacijų), turinčių paramos gavėjo statusą.
Siekiant, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, Registrų centras ketina išsiųsti laiškus ataskaitų dar nepateikusioms organizacijoms ir įspės jas dėl rizikos netekti paramos gavėjo statuso.
J. Kazlauskienės teigimu, labai svarbu, kad organizacijos kontaktinė informacija – ypač elektroninio pašto adresas – būtų aktuali ir Registrų centro siunčiami laiškai pasiektų tinkamą adresatą.
Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu Registrų centras gali panaikinti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą, jei per du mėnesius nuo gauto įspėjimo šis juridinis asmuo nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinės ataskaitos.
Po įspėjimo – du mėnesiai sureaguoti
Gavusieji Registrų centro įspėjimą apie numatomą panaikinti paramos gavėjo statusą per du mėnesius dar galės pateikti savo finansinę ataskaitą. Per šį laikotarpį to nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.
Įspėjimai bus siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Jei toks adresas registre nenurodytas, įspėjimas bus siunčiamas registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruotu paštu, jeigu el. pašto adresas nenurodytas.
Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, juridinis asmuo, kuriam dėl nustatytų pažeidimų buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
Remiantis Registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi kiek daugiau nei 30 tūkst. juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1,5 tūkst. organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1,7 tūkst. organizacijų.
Iki šios dienos metines finansines ataskaitas už 2024 metus jau yra pateikę 10,2 tūkst. asociacijų (81 proc. visų prievolę turinčių asociacijų), 7 tūkst. viešųjų įstaigų (80 proc.) ir 0,9 tūkst. labdaros ir paramos fondų (77 proc.).