Aukcione parduotas žinomiausio „Titaniko“ keleivio kišeninis laikrodis: kaina – pribloškianti

18 karatų aukso „Jules Jurgensen“ kišeninį laikrodį Isidoras Strausas buvo gavęs dovanų iš žmonos Idos savo 43-iojo gimtadienio proga. Laikrodis buvo rastas ant jo kūno po tragedijos ir buvo grąžintas šeimai , kurioje išliko daugiau kaip šimtmetį – iki pat aukciono dienos.
Isidoras Strausas buvo amerikiečių verslininkas ir politikas, Niujorke veikusios universalinės parduotuvės „Macy’s“ savininkas. Jis ir jo žmona keliavo pirmąja klase per „Titaniko“ pirmąjį reisą iš Anglijos į Niujorką ir istorijoje išliko dėl paskutinio kilnaus poelgio laive.
Kaip, anot CBS NEWS, teigiama Jungtinės Karalystės nacionalinių archyvų medžiagoje, liudininkai, išgyvenę „Titaniko“ katastrofą, papasakojo, kad Strausams buvo pasiūstos dvi vietos gelbėjimosi valtyje po to, kai laivas atsitrenkė į ledkalnį. Tačiau Isidoras Strausas atsisakė savo vietos, teigdamas, kad ji turėtų būti pasiūlyta jaunesniems vyrams, o Ida Straus pasekė savo vyrui, neva pasakiusi: „Kur tu, ten ir aš.“
Remiantis ta pačia archyvine medžiaga, Isidoras ir Ida Strausai paskutinį kartą buvo matyti stovintys susikabinę ant „Titaniko“ denio, kai per juos persirito banga ir nusinešė į jūrą.
Strauso laikrodis pagerino ankstesnį rekordą, kuris taip pat buvo pasiektas „Henry Aldridge and Son“ aukcione – pernai už 1,5 mln. JAV dolerių (apie 1,30 mln. eurų) buvo parduotas kitas auksinis kišeninis laikrodis. Jį „Titaniko“ išgyvenusieji buvo padovanoję „RMS Carpathia“ kapitonui, kuris tą lemtingą naktį nukreipė savo laivą katastrofos link ir galiausiai išgelbėjo šimtus keleivių, plūduriavusių gelbėjimosi valtyse.
„Kišeniniai laikrodžiai yra nepaprastai asmeniški daiktai“, – pranešime sakė aukciono namų vadovas Andrew Aldridge’as. – „Kiekvienas keleivis ir įgulos narys – vyras, moteris ar vaikas, plaukęs titaniku, – turėjo savo istoriją, ir po 113 metų ji vis dar pasakojama per jų turėtus daiktus. Tokie objektai išlaiko gyvą šią istoriją ir priartina mus prie vienos didžiausių XX a. tragedijų atminimo.“
Tame pačiame aukcione 122 500 svarų (apie 139 200 eurų) kainavo laiškas, kurį Ida Straus išsiuntė laive „Titanikas“ – jis pažymėtas itin retu „TransAtlantic7“ pašto antspaudu.
Strausų archyvas buvo viena svarbiausių kolekcijų, pateiktų specializuotame aukcione. Vienas rečiausių Fredericko Suttono rinkinio eksponatų – jo asmeninė „Titaniko“ pirmos klasės keleivių sąrašo kopija. Nors dokumentas buvo apgadintas vandens, jis profesionaliai restauruotas ir parduotas už 103 700 svarų. Maišas, kuriame buvo laikomi jo asmeniniai daiktai po kūno radimo, buvo nupirktas už 67 375 svarus (apie 76 800 eurų).
Aukcionasauksinis laikrodisTitanikas
