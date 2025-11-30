Antroji pensijų pakopa: kokie pokyčiai laukia nuo 2026 metų?

Jeigu šiandien žmogus jau kaupia, šiais metais nieko daryti nereikia. Nuo 2026 metų pradžios iki 2027 metų pabaigos bus galima apsispręsti: tęsti kaupimą ar iš jo pasitraukti. Net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, išliks galimybė atsiimti dalį sukauptų lėšų, nutraukti kaupimą dėl labai rimtos ligos arba neribotą skaičių kartų stabdyti įmokų mokėjimą.
Jeigu žmogus dar nekaupia ir niekada nedalyvavo pensijų kaupime, 2026 metų sausį jis gaus individualų kvietimą prisijungti prie kaupimo. Tai bus informacinis pranešimas. Jeigu žmogus nuspręs nedalyvauti pensijų kaupime, jokių veiksmų atlikti nereikės. Žmogus nebus automatiškai įtraukiamas į kaupimą. Norintys pradėti kaupti bet kuriuo metu gali pasirinkti vieną iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių ir pasirašyti sutartį.
Lankstesnės pensijų kaupimo sąlygos nuo 2026 metų
Nuo 2026 metų sausio 1 dienos įsigalios pakeitimai, kurie suteiks daugiau lankstumo pensijų kaupimo sistemai.
Asmenines įmokas pensijų kaupimo bendrovei bus galima stabdyti neribotą skaičių kartų bent dvylikos mėnesių laikotarpiui.
Galima bus atsiimti dalį sukauptų lėšų nesulaukus pensinio amžiaus. Jeigu sukauptas turtas nesieks anuiteto ribos, pasitraukus iš kaupimo sulaukus pensinio amžiaus, pinigus bus galima atsiimti vienkartine arba periodinėmis išmokomis.
Pereinamasis laikotarpis
Nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. galios pereinamasis laikotarpis, kurio metu visi norintys galės pasitraukti iš kaupimo be jokių papildomų sąlygų.
Jeigu pereinamuoju laikotarpiu žmogus nuspręs pasitraukti iš kaupimo, pinigai iš pensijų fondų bus išmokėti tokiu principu:
ta lėšų dalis, kuri buvo pervesta iš valstybės biudžeto ir iš „Sodros“ įmokų, bus grąžinta į „Sodrą“ ir paversta apskaitos vienetais. Papildomi apskaitos vienetai padidins būsimą senatvės pensiją. Asmens įmokos kartu su investiciniu rezultatu bus pervestos į žmogaus banko sąskaitą. Šiai išmokai nebus taikomi papildomi mokesčiai ar atskaitymai. Prašymą pasitraukti iš kaupimo reikės pateikti pensijų kaupimo bendrovei.
Kas padės apsispręsti?
Šiuo metu rengiama atnaujinta prognozuojamos pensijos skaičiuoklė. Šalia jau dabar esančių scenarijų, joje bus galima pasirinkti ir naują: „Kaupiu, bet noriu pasitraukti“.
Skaičiuoklė pateiks palyginimą:
kiek lėšų žmogus sukauptų iki senatvės pensijos ir kokio dydžio pensiją gautų, jei kauptų toliau;
kokio dydžio išmoką gautų ir kokia pensija būtų, jei žmogus pasitrauktų iš kaupimo.
Be to, nuo kitų metų sausio prisijungęs prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros https://sodra.lt/gyventojui žmogus matys:preliminarią viso sukaupto turto vertę; kokia suma bus pervesta iš pensijų fondo į „Sodrą“ ir paversta apskaitos vienetais; kiek būtų išmokėta į asmeninę sąskaitą.
Pirmiausia – saugumas
Svarbu įsidėmėti, kad „Sodros“ siunčiamuose pranešimuose niekada nebūna raginimų pervesti pinigus, patvirtinti banko operacijų, pateikti kortelės ar elektroninio parašo duomenų ar skubiai priimti finansinių sprendimų.
Gavus „Sodros“ vardu siųstą laišką ar žinutę, kurioje prašoma paspausti aktyvią nuorodą, suvesti banko ar elektroninio parašo duomenis, pateikti kortelės informaciją ar skubiai patvirtinti kokią nors operaciją, reikia išlikti budriam – „Sodra“ nesiunčia tokio turinio laiškų. Oficialus „Sodros“ adresas yra sodra.lt. Jeigu nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online ar turi neįprastą brūkšnį, tai nėra „Sodra“.
Bet kuris autentiškas pranešimas, atsiųstas „Sodros“ vardu, visada bus matomas ir asmeninėje paskyroje:
• gyventojams – https://gyventojui.sodra.lt/
• draudėjams – https://draudejai.sodra.lt/
Prie paskyrų jungiamasi tik saugiai — naudojant elektroninę bankininkystę arba elektroninį parašą.
Visos „Sodros“ paslaugos yra nemokamos, o „Sodros“ darbuotojai telefonu ar elektroniniais laiškais niekada neprašo nurodyti asmens kodo, banko prisijungimų, kortelės ar elektroninio parašo duomenų.