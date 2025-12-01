Kaip sukaupti lėšų vaiko studijoms ar pirmam automobiliui? Iš algos reikės atriekti mažiau

Mamą užgriuvusi staigmena – dukros studijos Suomijoje
Neretai į G. Šulekienę kreipiasi tėvai, kurių atžalos dar tik mokosi kalbėti, bet pašnekovei įsiminė mama, kuri kreipėsi, kai jos dukrai sukako 15 metų. Moteris norėjo pasitarti, kokį taupymo būdą pasirinkti paauglės ateičiai.
„Priežastis – svajonė studijuoti Suomijos universitete, pagal vieną geriausių menų programų Europoje. Mama norėjo išpildyti šią svajonę, o tai reiškia, kad per 3 metus norėjo sutaupyti apie 40 tūkst. eurų. Suprantama, tai yra be galo didelis iššūkis ir sunkiai pasiekiamas per tokį trumpą laiką.
Atvejis man įstrigo atmintyje, nes mačiau mamos akis, koks didelis noras suteikti dukrai patį geriausią išsilavinimą.
„Norint sutaupyti didesnę, solidžią sumą, valstybės mokami vaiko pinigai – labai reikšmingas, reguliariai į vaiko taupymui skirtą sąskaitą patenkantis įnašas“, – pasakoja G.Šulekienė.
Pasak jos, nemažai klientų renkasi tokį variantą: vietoj to, kad šią valstybės paramą išleistų šiandien, investuoja į vaiko ateitį.
Ir butui, ir vestuvėms
Nuo motiniško rūpesčio prasidėjo ir pašnekovės karjera. Prieš kelis metus ji ėmė ieškoti, kaip galėtų investuoti vaiko pinigus ir kaupti kapitalą savo dukrytei. Moteriai rūpėjo, kad atžala turėtų finansinę paspirtį, kad sulauks 18-kos, būtų pinigų savarankiško gyvenimo pradžiai ar svajonių studijoms Lietuvoje arba užsienyje, kurios kartais gerokai paplonina tėvų pinigines.
„Supratau, kad labai daug žmonių nežino, nuo ko pradėti, į kokias detales atkreipti dėmesį, kaip priimti protingus finansinius sprendimus. Troškimas suprasti pačiai virto noru padėti kitiems. Taip atsidūriau čia, „Allianz Lietuva“, – pasakoja G.Šulekienė.
Ji pastebi, kad tėvų siekiai ne visada apsiriboja mokslais. Neretam norisi, kad liktų lėšų ir kitiems jauno žmogaus poreikiams, pavyzdžiui, pirmam automobiliui įsigyti, naujam kompiuteriui ar paprastoms kasdienybės išlaidoms. Konsultacijos metu, kai nustatomas tikslus tėvelių lūkestis, apskaičiuojama, kokio dydžio įmoka būtų reikalinga jam išpildyti, per kokį laikotarpį norimas tikslas gali būti pasiektas ir įsivertinama, ar šeima gali skirti reikalingą sumą.
Žinoma, geriausia kapitalą vaikams pradėti kaupti kuo anksčiau. Tačiau ir čia galioja taisyklė: „Geriau vėliau nei niekada.“ Kaupimo galimybe verta pasidomėti ir tėvams, kurie augina pradinių ar vyresnių klasių mokinį. Negalima sakyti, kad „traukinys jau nuvažiavo.“
Pasak pašnekovės, prasminga pradėti kaupti bet kokio amžiaus vaiko ateičiai. Jiems bet kada gali prireikti pinigų. Būna, kad jie įstoja studijuoti tame pačiame mieste, tad toliau gyvena pas tėvus. Gal jiems tų sukauptų pinigų savarankiško gyvenimo startui prireiks tik baigus bakalauro arba dar vėliau – po magistro studijų.
O galbūt reikės pinigų vestuvėms ar įsigyti pirmajam būstui. Niekada nėra vėlu pradėti kaupti, taupyti ateičiai. Vis tik, pradėjus anksčiau, kaupti galima mažesnėmis sumomis ir pasiekti norimą tikslą per ilgesnį laikotarpį“, – akcentuoja G.Šulekienė.
Pinigus investavo
Finansų konsultantė sako, kad kaupimas vaiko ateičiai per gyvybės draudimą padeda ugdyti ir vaiko finansinį raštingumą. Ypač, jei tėvai nuo mažumės pasakoja apie tai vaikui, jam augant parodo, kur nugula vadinamieji vaiko pinigai, jie yra investuojami, kokia grąža. Kitaip tariant, tėvai parodo būdą, kaip neturint gilesnių investavimo žinių galima sukaupti kapitalą vaiko ateičiai. Tą matydamas vaikas žino, kad sulaukęs pilnametystės turės pinigų, gali iš anksto suplanuoti, kaip juos panaudos. O kartu toks vaikas nuo mažumės mokomas taupyti, galvoti apie ateitį.
G.Šulekienė pateikia pavyzdį, kai 18-metis vaikinas nusprendė pusę tėvų jam sukauptų lėšų panaudoti automobilio įsigijimui, o kitą dalį skyrė investavimui.
Pinigai nėra vien tam, kad juos būtų galima išleisti. Tai ir priemonė tikslams pasiekti. Svarbu, kad ir jauni žmonės šią pamoką išmoktų, tada jie žinos, kaip elgtis su pinigais, pradėję savarankišką gyvenimą.
„Allianz Lietuva“ savo klientams siūlo gyvybės draudimo paslaugą „Studentas“, kuri veikia ir kaip lėšų kaupimas vaiko ateičiai, ir kaip draudimas nelaimės atveju: jei vaikas patirtų traumą, tektų gydytis ligoninėje ar sunkiai susirgtų.
„Šis gyvybės draudimas yra unikalus ir tuo, jog viso sutarties galiojimo metu yra apdrausta tėvų gyvybė. Todėl vaikas būtų finansiškai apsaugotas net ir pačiu blogiausiu tėvų netekties atveju“, – sako G.Šulekienė.
